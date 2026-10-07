Hallan el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa en Risaralda: esto se sabe

Las autoridades en Risaralda se encuentran investigando un hecho que ha dejado conmocionados a los ciudadanos del territorio. Se trataría del descubrimiento del cadáver de una bebé en el municipio de Quinchía.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la menor habría sido hallado dentro de una bolsa plástica en el interior de un carro compactador de residuos.

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Hasta el momento, las entidades correspondientes se encontrarían en el lugar con el propósito de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Al parecer, el descubrimiento de la recién nacida se dio cuando dos operarios del servicio de aseo en el relleno sanitario Río Grande se percataron del fallecimiento y dieron aviso.

Todavía no se tiene una causa clara de la muerte de la menor, por lo que las autoridades, por medio de unidades de la Policía Judicial y personal de criminalística, siguen adelantando las labores correspondientes para determinar las circunstancias que llevaron a esta situación.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer nueva información sobre el acontecimiento y se esclarezca lo ocurrido en este municipio de Risaralda.

*En desarrollo...