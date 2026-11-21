En pleno diciembre, la mejor temporada para el comercio en el país por las celebraciones navideñas, ocurrió un incendio en el Centro Comercial El Gran San, en San Victorino (Bogotá), que puso en jaque a los comerciantes.

En horas de la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre, las llamas se iniciaron en el segundo piso del popular centro comercial, donde, al igual que el resto del comercio, ya había empezado la avalancha de compradores, adquiriendo ropa, calzado y arreglos navideños.

La desazón empezó a cundir, luego de lo cual el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una serie de ayudas que fueron confirmadas este sábado 21 de noviembre.

Madrugón en el Gran San tras el incendio: gerente del centro comercial dijo qué pasará con las marcas menos afectadas

La urgencia de soluciones lo amerita, por lo cual, según el burgomaestre, el plan contempla 4 frentes.

En estas ferias participarán

En primer lugar están las ferias, que serán una alternativa para que vendan mientras se restablecen los locales averiados por el fuego. Galán habló de la participación de comerciantes del Gran San en la feria del centro comercial Atlántis, al igual que de la habilitación de espacios feriales en los puentes de alto flujo de transeúntes.

Incendio en el Gran San Foto: X

Noticia en desarrollo...