Durante tres combates registrados en la zona rural de Cañaveral, jurisdicción del municipio de Yarumal (Antioquia), el Ejército Nacional habría dado un nuevo golpe a la estructura de alias Primo Gay, quien fue capturado en días pasados.

El operativo fue contra presuntos integrantes de una comisión armada del grupo armado organizado residual (GAO-r) subestructura 5, que tendría una alianza con el Clan del Golfo.

En las acciones adelantadas por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, con la Fiscalía 75 DECOC y el CTI GICCO, “se registra la muerte de dos integrantes de esta comisión armada”, según informó el Ejército.

También fueron incautados cuatro fusiles, 14 proveedores y más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, además de abundante material de intendencia: prendas, equipo personal, suministros de campaña y elementos de apoyo logístico destinados a vestir, alojar, alimentar y equipar al personal armado.

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