Las primeras imágenes del traslado de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, comenzaron a circular este miércoles 18 de noviembre.

Alias Primo Gay es trasladado bajo un fuerte esquema de seguridad a cárcel en Bogotá

Los registros muestran parte del operativo de seguridad que permitió llevarlo desde Medellín hasta la cárcel La Picota, en Bogotá.

Imagen del traslado de alias Primo Gay por parte de las autoridades a la cárcel La Picota. Foto: Imágenes redes sociales

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de custodia, luego de que el detenido fuera capturado en el municipio de Briceño, Antioquia, y un juez ordenara su reclusión en un centro carcelario.

Llegada a las instalaciones de la cárcel La Picota en Bogotá. Foto: Imágenes redes sociales

En las imágenes conocidas se observa el despliegue de las autoridades durante el procedimiento.

Carro del CTI en el que fue trasladado alias Primo Gay al centro penitenciario. Foto: Imágenes redes sociales

En video quedó registrado el momento en que alias Primo Gay llega a la cárcel La Picota, en Bogotá, bajo un estricto dispositivo de seguridad.

El señalado cabecilla fue escoltado por las autoridades durante todo el procedimiento, en medio de un amplio despliegue de custodia para garantizar su ingreso al centro penitenciario.

Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, es señalado por las autoridades como uno de los hombres con mayor incidencia en las estructuras criminales que operan en Antioquia.

Traslado a la cárcel la picota de Alias Primo Gay desde Medellín. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales

De acuerdo con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, Uñates López habría pasado por diferentes organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN y las disidencias de las Farc, antes de asumir responsabilidades dentro del Clan del Golfo.

Las autoridades también lo señalan de tener responsabilidad en el atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos, así como de otros hechos violentos contra la Fuerza Pública y del asesinato del periodista Mateo Pérez.

Funcionarios del CTI y uniformados de las autoridades participan en el operativo de traslado y custodia de alias ‘Primo Gay’ a la cárcel La Picota, en Bogotá. Foto: Redes sociales

El señalado cabecilla fue capturado en Briceño, Antioquia, durante la operación Nimrod 015, en la que participaron unidades de la Fuerza Pública.

Su reclusión en La Picota busca mantenerlo bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.