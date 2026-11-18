En una fotografía quedó en evidencia el traslado que se desarrolla a esta hora para llevar a alias Primo Gay a la cárcel La Picotá, en Bogotá. El señalado aliado del Clan del Golfo fue capturado en Briceño, Antioquia, cuando se movilizaba en una moto con otro hombre armado.

En ese departamento fue judicializado y enviado a la cárcel para que responda por su presunta participación en el atentado al helicóptero Black Hawk, que cobró la vida de 13 policías.

Alias Primo Gay cayó en la operación Nimrod 015: minDefensa, Jorge Eduardo Mora, entregó detalles

Juez compulsa copias contra Abelardo De La Espriella por encarar al criminal Primo Gay

La captura de alias Primo Gay, uno de los hombres señalados de tener mayor incidencia en las estructuras criminales de Antioquia, fue uno de los resultados de la operación Nimrod 015, un despliegue de la Fuerza Pública que también permitió detener a alias Pata de Palo en Córdoba.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se pronunció sobre los resultados mediante un video publicado en la cuenta oficial de esa cartera en X. En su intervención, destacó el alcance de los procedimientos y señaló que las autoridades golpearon una alianza entre las disidencias de las Farc al mando de Calarcá y el Clan del Golfo.

“Colombianos, hoy quiero enviarles un parte de victoria. Nuestra Fuerza Pública acaba de dar dos golpes contundentes contra la alianza criminal entre las disidencias de Calarcá y el Clan del Golfo, con la captura de alias Primo Gay”, afirmó Mora.

Durante su intervención, el ministro explicó que el detenido habría pasado por distintas organizaciones armadas antes de asumir responsabilidades dentro del Clan del Golfo. Según Mora, su historial delictivo supera los 10 años y comenzó en las filas del ELN. “Un bandido narcoterrorista con más de 10 años de vida criminal, habiendo pasado por el ELN, por el frente 36 de las disidencias, el quinto frente de las disidencias y ahora se encontraba como cabecilla de una estructura del Clan del Golfo”, manifestó el funcionario.

Mora también lo responsabilizó del atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, que terminó con la vida de 13 policías. A esto sumó otros hechos violentos contra integrantes de la Fuerza Pública y el asesinato del periodista Mateo Pérez.

“Fue el responsable directo del atentado terrorista contra el helicóptero Black Hawk, que cobró la vida de 13 de nuestros valientes policías. Asimismo, incontables asesinatos de soldados. Secuestró, torturó y asesinó al joven periodista Mateo”, afirmó el ministro.

Alias Primo Gay antes de ser capturado. Foto: A.P.I.

La controversia

En medio de la audiencia contra Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, un juez de control de garantías pidió compulsar copias a la Comisión de Acusación contra el presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que este le dio un supuesto trato denigrante al cabecilla de las disidencias de las Farc y a su escolta, Esneider Errón Serna, mientras los encaraba en Montería.

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna, realizada en la ciudad de Montería, al parecer el día de ayer 14 de noviembre del 2026, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, dijo el juez.

Además, el togado pidió compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que, en el ejercicio de sus funciones legales, establezca si es necesaria “la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería”.

El presidente Abelardo De La Espriella y alias Primo Gay. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @RevistaSemana

Abelardo De La Espriella y Primo Gay. Foto: Presidencia.

En Montería, una vez el presidente De La Espriella encaró a alias Primo Gay, lo llamó “porquería” y le recordó algunos de los crímenes que cometió. “Miserable, asesino, despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene. Este tipo creyó que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y a la población civil. Asesino de asesinos. Te cayó todo el poder de la ley. Bienvenido a la Patria Milagro. Este es candidato para el barco; lo vamos a meter a altamar, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, fue parte de lo que le dijo el jefe de Estado a alias Primo Gay.