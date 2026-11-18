Gianni Infantino ya tiene rivales confirmados para las elecciones presidenciales de la FIFA que se llevarán a cabo en marzo de 2027. El francés Philippe Diallo y el japonés Kozo Tashima amenazan la reelección del dirigente italo-suizo, quien lleva en el cargo desde 2016 y aspira a otro periodo más.

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Diallo es el principal favorito a quedarse con la presidencia, pues cuenta con el apoyo de las 55 federaciones pertenecientes a la UEFA y también ha recibido mensajes de respaldo desde otros continentes para reemplazar a Infantino.

Pero Tashima se unió a la carrera por el cargo más importante del fútbol mundial y prometió que llevará “el estricto sentido de la ética” que caracteriza a Japón.

La lista podría incrementarse con otros nombres como el suizo Ramón Vega y el camerunés Jean Crépin Soter Nyamsi, aunque por ahora estos son los candidatos confirmados:

Philippe Diallo (francés, 63 años)

Philippe Diallo, de 63 años, tomó las riendas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en enero de 2023, cuando su antiguo presidente, Noël Le Graët, era empujado hacia la salida, debilitado desde todos los frentes por polémicas y acusaciones de acoso sexual.

En casi cuatro años en la presidencia, Diallo ha devuelto su credibilidad a la mayor federación deportiva de Francia, tanto en el plano deportivo como en el económico.

Sobre el césped, la selección masculina de Francia no ha conquistado nuevos títulos desde la llegada de Diallo, pero se ha mantenido como una de las mejores del mundo, semifinalista de la Euro 2024 y del Mundial 2026 en las últimas grandes competiciones, con Didier Deschamps al mando.

Su principales logros al frente de la FFF fueron el contrato multimillonario con Nike hasta 2034 y el fichaje de Zinedine Zidane como nuevo director técnico para los próximos cuatro años.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol Foto: AP Photo/Thibault Camus

Kozo Tashima (japonés, 68 años)

Kozo Tashima ha sido futbolista, entrenador y dirigente deportivo, y tiene fama de ser una persona fiable. Rara vez aparece en los titulares, y una de las pocas veces que lo hizo fuera de las páginas deportivas fue cuando se convirtió en una de las primeras figuras públicas de Japón en contraer el coronavirus en marzo de 2020.

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Pasó un tiempo estudiando en la Universidad Alemana del Deporte de Colonia y sostiene que la experiencia cambió la manera en que ve el propósito del deporte en la sociedad.

Afirma que su decisión de presentarse a la presidencia de la FIFA se basa en la convicción de que “en esta era de negocios y dinero, el deporte debe defender firmemente su integridad” y quiere llevar a la sede de la organización en Zurich “el estricto sentido de la ética” que cree que caracteriza a su país.

El presidente de la Federación Japonesa de Fútbol, Kohzo Tashima, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la federación en Tokio Foto: AP Photo/Shizuo Kambayashi

Gianni Infantino (italo-suizo, 56 años)

El presidente actual de la FIFA estaba encaminado a ser reelegido por un periodo más después de multiplicar los ingresos exponencialmente; sin embargo, el proyecto de vender acciones de la Copa del Mundo a inversores privados terminó derrumbando sus posibilidades.

Infantino está al mando de la entidad desde 2016 y ha tomado decisiones polémicas como la extensión del Mundial a 48 selecciones participantes, aunque en términos económicos ha dado resultados.

Su candidatura todavía sigue apoyada por federaciones de Asia, África y Sudamérica, que apuntarán a reelegirlo el 18 de marzo de 2027.

Gianni Infantino, presidente actual de la FIFA Foto: AP Photo/Matias Delacroix