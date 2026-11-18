El pasado lunes 16 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de coronación de la Señorita Colombia 2026-2027, un evento que reunió a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento, la moda y los reinados de belleza.

La velada estuvo marcada por la expectativa de conocer a la nueva representante de la belleza colombiana, pero también generó diferentes reacciones y comentarios entre los espectadores y usuarios de las redes sociales.

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Una de las figuras más reconocidas que hizo parte de esta jornada fue la presentadora Carolina Cruz, quien tuvo un papel destacado durante el desarrollo del certamen. La vallecaucana estuvo al frente de la conducción del evento junto a Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015.

Ambas fueron las encargadas de acompañar cada uno de los momentos de la ceremonia hasta que, por fin, se conoció el nombre de la ganadora.

Sin embargo, después de finalizar el evento, su participación en el reinado se convirtió en blando de críticas y duros cuestionamientos relacionados con el libreto que utilizaron durante la transmisión, especialmente por una intervención relacionada con la historia presidencial de Colombia.

Por esta razón, Carolina Cruz salió a defenderse de sus detractores y publicó un corto, pero contundente mensaje a través de sus historias de Instagram, sin profundizar en los comentarios negativos que ha recibido tras su paso por el reinado.

“No confundan mi voz con la autoría de un libreto, ni mi profesionalismo con una postura política. No todo lo que se dice frente a una cámara nace de quien sostiene el micrófono”, mencionó en su publicación, realizada durante la noche del martes 17 de noviembre, un día después del evento.

Publicación Carolina Cruz Foto: Instagram @carolinacruzosorio

¿Por qué están criticando a Carolina Cruz?

El detalle que despertó mayor atención y desató polémica en redes se produjo cuando las presentadoras hablaron sobre los mandatarios colombianos que han nacido en la región Caribe. En medio de la conversación, Carolina Cruz tomó la palabra y mencionó a Rafael Núñez.

“Rafael Núñez gobernó desde Cartagena, desde la histórica Casa del Cabrero, pero hay más: Rafael Núñez fue hasta el año 2026 el único presidente de Colombia nacido en el Caribe colombiano”, dijo la vallecaucana.

Posteriormente, Andrea Tovar continuó con la intervención haciendo referencia al presidente Abelardo De La Espriella como otro de los mandatarios colombianos originarios de la región Caribe, aludiendo a su relación con Montería, Córdoba.

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No obstante, esta parte del discurso generó confusión, pues según se conoce, el actual mandatario del país nació en Bogotá, aunque creció y se crio en Montería.

Por otro lado, varios usuarios cuestionaron la información mencionada durante la conducción, señalando también que se omitió a Gustavo Petro, nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, un municipio ubicado en la región Caribe.