La Policía se pronunció después de que en redes sociales se conociera un video en el que se ve un allanamiento que se realizó en una vivienda de Suaza, Huila, y en el que se observa, aparentemente, a uno de los uniformados introduciendo una bolsa para hacer parecer que esta era propiedad de la mujer que estaba allí.

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La grabación, que fue captada por la cámara de seguridad del inmueble, muestra el momento en el que los agentes llegan el pasado 16 de septiembre y comienzan a revisar el sitio.

Ante esto, los habitantes de la casa se notan sorprendidos y sin saber qué es lo que pasa.

Lo que más llama la atención es lo que sucede en uno de los cuartos: las imágenes muestran el momento en el que un brazo, que sería de un policía debido a que se alcanza a visualizar la chaqueta verde, entra por una ventana y deja en el suelo un paquete.

Minutos después, los uniformados comenzaron a revisar la mencionada habitación y es en ese momento en el que hacen el hallazgo de la bolsa, la cual posteriormente fue utilizada como material de prueba.

“No me hagan eso, ustedes saben que eso no es mío, no me hagan eso”, dice una mujer identificada como María Yesenia, quien posteriormente fue detenida debido a lo que había en la bolsa que, aparentemente, fue plantada por un uniformado en el momento del allanamiento.

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Debido a que el caso rápidamente se ha hecho viral, la Policía del Huila se pronunció para confirmar que ya se ordenó la respectiva investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Se identificó un video que circula en redes y en el que se observa a un uniformado de la institución adelantando un procedimiento judicial en el que se evidenciaría una actuación contraria a la ética y la doctrina institucional”, señaló la Policía.

La autoridad indicó que se respetará el debido proceso y que, de acuerdo a lo que se concluya, se tomarán las decisiones que sean pertinentes.

“La Policía Nacional reitera el compromiso con la transparencia y la legalidad que debe caracterizar a los hombres y mujeres que la integran”, agregó.