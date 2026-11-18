Una riña en zona rural de Santander terminó con un joven de 23 años muerto y un hombre capturado. Sin embargo, al verificar la identidad del presunto responsable, la Policía encontró un antecedente que cambió el alcance del caso: tenía una condena vigente de 17 años de prisión por abuso sexual contra una menor de 14 años y otras dos anotaciones judiciales por delitos similares.

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Los hechos ocurrieron el domingo 15 de noviembre en la vereda San Ignacio, jurisdicción del municipio de El Playón. Allí se presentó un enfrentamiento entre dos personas que terminó con la muerte del joven de 23 años.

Tras conocer lo sucedido, unidades de la Policía adelantaron labores de búsqueda e investigación que permitieron ubicar al presunto responsable. El hombre también había resultado herido durante la riña, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Desde el hospital, los uniformados le notificaron su captura por el delito de homicidio. El procedimiento, sin embargo, dejó al descubierto su situación judicial.

Hombre capturado señalado de asesinar a otro en medio de riña en Santander Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias RCN / API

Una condena de 17 años y otros dos antecedentes

El comandante de la Policía de Santander, Luis Atuesta, explicó que, al verificar los antecedentes del capturado, encontraron que tenía una condena vigente de 17 años de prisión por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años.

“Verificados los antecedentes de este ciudadano, encontramos que se encuentra con una condena vigente de 17 años de prisión”, señaló el oficial.

Pero ese no era el único registro. Según confirmó Atuesta, el hombre también tenía otras dos anotaciones judiciales por delitos de naturaleza similar, correspondientes a los años 2007 y 2015.

El hallazgo se produjo durante las verificaciones realizadas después de la riña que terminó con la muerte del joven. Así, el procedimiento no solo permitió ubicar al señalado por el homicidio, sino también establecer que tenía una condena pendiente de cumplimiento por un delito sexual contra una menor de edad.

Hombre capturado señalado de asesinar a otro en medio de riña en Santander Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias RCN / API

Por ahora, el hombre continúa en un centro médico debido a las lesiones que sufrió durante el enfrentamiento. Pese a su condición, permanece bajo custodia de las autoridades y deberá responder por su presunta responsabilidad en la muerte del joven de 23 años.

La investigación por el homicidio continúa, mientras las autoridades adelantan el procedimiento judicial correspondiente frente al capturado y verifican su situación relacionada con la condena vigente de 17 años de prisión.