Mientras en Betania, Antioquia, se desarrollaban las fiestas del municipio, seis hombres recluidos en la estación de Policía habrían aprovechado el ruido de la música para ejecutar un plan de fuga.

Los detenidos cavaron un hueco en el baño de la zona de reclusión, llegaron hasta la sala de cámaras de seguridad y escaparon por la parte trasera de las instalaciones. Entre los prófugos hay un hombre procesado por feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

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La evasión fue descubierta hacia la 1:15 de la madrugada del martes 17 de noviembre. Según el reporte de las autoridades, los seis permanecían en una sala temporal de privación de la libertad y habrían aprovechado el alto volumen de la música durante las celebraciones para realizar el escape sin ser detectados.

El recorrido que hicieron para salir de la estación comenzó en el baño. Allí abrieron un hueco que les permitió llegar hasta la sala de monitoreo de las cámaras de seguridad y, posteriormente, abandonar el lugar por la parte posterior del edificio.

Más de 28 horas después de la fuga, las autoridades mantenían activos los operativos para ubicarlos.

El gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano. Foto: Creada con IA

Según el reporte que se pudo conocer, entre los detenidos que escaparon está un hombre, de 38 años, quien permanecía privado de la libertad desde marzo de este año por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado. Los otros cinco que son buscados tendrían 21, 25, 34, 35 y 36.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los seis hombres estaban procesados por delitos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, estupefacientes, concierto para delinquir agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Foto: alejandro acosta

Ofrecen $10 millones por información

Tras conocerse la evasión, la Policía activó un plan de búsqueda y localización, difundió la información entre patrullas y unidades especializadas y comenzó a revisar las cámaras de seguridad y recolectar elementos materiales probatorios.

El teniente coronel Jaime Villamizar, comandante del Distrito 9 de Policía, confirmó que se aprobó una recompensa de $10 millones para quien suministre información que permita dar con el paradero de los seis hombres.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que nos ayude brindándole información para lograr este objetivo de capturar nuevamente a estas seis personas que estuvieron acá en reclusión”, señaló el oficial.

Las autoridades también iniciaron actuaciones administrativas y judiciales para establecer las circunstancias en las que se produjo la fuga y avanzar en la recaptura de los detenidos.