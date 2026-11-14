Revelan primeras imágenes de alias Primo Gay tras ser capturado: así luce el criminal por el que ofrecían millonaria recompensa

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este sábado la captura de uno de los hombres de confianza de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Se trata de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay.

Él es Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia: lo señalan de matar al periodista Mateo Pérez

“En una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados dos integrantes de una estructura narcoterrorista en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia. Entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo”, indicó en X el presidente sobre el operativo que terminó con la captura de ese sanguinario criminal.

Con el paso de las horas se empiezan a conocer las primeras imágenes de alias Primo Gay en poder de las autoridades.

Alias Primo Gay tras ser capturado. Foto: Suministradas a SEMANA

Por este criminal de 24 años, uno de los más buscados en Antioquia, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Alias Primo Gay tras ser reducido por las autoridades. Foto: Tomada de la cuenta en X: @AndresJRendonC

Además, este individuo es señalado de ser el jefe del frente 36 de las disidencias de alias Calarcá.

“Queridos antioqueños: la Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a Primo Gay, criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de Farc y en el Clan del Golfo. Uno más neutralizado”, dijo a través de X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El gobernador de Antioquia también indicó en otro mensaje en X que: “Además del sicario de Primo Gay, también fueron capturados tres criminales más”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, felicitó a todos los uniformados, investigadores y fiscales por esa operación conjunta en la que cayó alias Primo Gay.

“¡Golpe contundente al narcoterrorismo en Antioquia! Cayó alias Primo Gay, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá, uno de los más buscados del departamento. Felicitaciones a nuestros soldados, policías, investigadores y fiscales por esta operación conjunta. ¡Seguimos golpeando las estructuras criminales, protegiendo a los colombianos y recuperando el control del territorio! ¡Firme por la patria!“, dijo en X el ministro de Defensa.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, manifestó a través de un video que Primo Gay “es uno de los peores criminales de Antioquia y Colombia”. Asimismo, felicitó a la Fuerza Pública.