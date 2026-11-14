Francisco Vera, el joven colombiano, llegó a la final del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026

Francisco Javier Vera Manzanares, activista ambiental colombiano de 17 años, fue seleccionado entre los tres finalistas del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026, un reconocimiento que destaca a niños y jóvenes que trabajan por los derechos de la infancia y generan cambios positivos en sus comunidades.

Guardianes por la vida es la iniciativa del niño ambientalista Francisco Vera que ha generado la siembra de 750 árboles

La organización neerlandesa KidsRights anunció que los finalistas fueron escogidos entre 280 candidaturas recibidas de diferentes partes del mundo. El colombiano comparte esta instancia con Issaiah Guzman Arancibia, de 15 años y procedente de Chile, y Sufaira, una joven rohingya de 17 años que vive en un campo de refugiados en Bangladesh.

La noticia fue compartida por el propio Francisco a través de sus redes sociales, donde manifestó su agradecimiento por haber llegado a esta etapa de la competencia. “Estoy entre los 3 finalistas del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026. Este premio es el galardón infanto-juvenil más importante del mundo”, publicó.

¿Por qué Francisco Vera fue seleccionado entre los finalistas?

De acuerdo con la presentación de KidsRights, el colombiano lidera una red de más de 1.400 jóvenes defensores del clima y mantiene su trabajo en favor del medioambiente y los derechos de los niños.

La organización destacó el compromiso de los tres finalistas con estas causas y sus aportes a la protección de la infancia y la generación de cambios positivos. Los seleccionados son:

Francisco Javier Vera Manzanares , de Colombia.

, de Colombia. Issaiah Guzman Arancibia , de Chile.

, de Chile. Sufaira, una joven rohingya.

Francisco Javier Vera Manzanares, Issaiah Guzman Arancibia y Sufaira son los tres finalistas del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026. Foto: KidsRights

En el caso de Francisco, su trabajo busca dar mayor visibilidad a las preocupaciones ambientales de las nuevas generaciones y promover la participación de niños y adolescentes en la defensa de sus derechos.

¿Cuándo se conocerá al ganador del Premio Internacional de la Paz Infantil 2026?

La expectativa terminará el jueves 19 de noviembre, cuando se realice la ceremonia de entrega de la edición número 22 del reconocimiento. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, a las 3:30 p. m., hora local, equivalente a las 9:30 a. m. en Colombia.

Francisco también invitó a sus seguidores a acompañarlo durante el anuncio. “El ganador es elegido mediante un jurado que está integrado por 5 expertos internacionales en derechos de la infancia”, explicó en una de sus publicaciones.

Además, extendió la invitación para seguir la transmisión: “Me puedes acompañar en la transmisión de la ceremonia el 19 de nov a las 9:30 am”.

KidsRights confirmó que el evento será transmitido en directo a través de su página web. La organización señaló que el ganador tendrá una plataforma internacional para difundir su mensaje y ampliar el impacto de su trabajo en favor de los derechos de los niños.

Por ahora, Francisco ya consiguió un lugar entre los tres candidatos seleccionados y Colombia estará pendiente del anuncio que se realizará en Países Bajos.