Viuda de Miguel Uribe Turbay habló de la millonada que habrían recibido criminales que mataron a su esposo: “Tenemos la certeza”

Recientemente se cumplió un año y tres meses del magnicidio en Bogotá del exsenador y exprecandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El excongresista fue atacado a bala el 7 de junio de 2025 mientras se encontraba en el parque El Golfito, localidad de Fontibón en Bogotá, y falleció 64 días después, más exactamente el 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Mientras su esposa María Claudia Tarazona e hijos tratan de sobrellevar el dolor por el asesinato del exsenador, la justicia colombiana avanza para esclarecer quién dio la orden para cometer ese magnicidio.

María Claudia Tarazona incrimina a Gustavo Petro en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Dio la orden de matar”

Precisamente, en marzo del año año en curso, fue condenado a más de 22 años de cárcel Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, luego de aceptar su responsabilidad en la organización y coordinación del crimen contra el exsenador.

A ese criminal, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sumado a alias El Viejo, siete personas más han sido condenadas a penas de entre 26 y 7 años por ese caso.

A propósito, en una reciente entrevista con el portal español ABC, María Claudia Tarazona insistió en que el crimen de su esposo, que ocurrió durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue un crimen de Estado.

“El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden”, María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe

“Gustavo Petro, entre 2023 y lo que transcurrió de 2025, hostigó públicamente a Miguel. En sus marchas utilizaba pancartas en las que aparecía el nombre de Miguel y vídeos suyos, e instigaba a la gente a promover el odio y el maltrato, provocando una euforia violenta contra su imagen”, dijo Tarazona en el medio citado anteriormente.

Además, Tarazona habló de la millonada de dólares que habrían recibieron los criminales para llevar a cabo el plan que terminó con la vida de su esposo. Hasta afirmó que ese dinero provino desde Venezuela.

“Sí, claro, porque hoy tenemos la certeza, y es un hecho probado dentro de toda la investigación, de que más de 1,5 millones de dólares fueron traídos de Venezuela y entregados a El Viejo (Simeón Pérez Marroquín, hoy condenado a más de 22 años de cárcel), que fue el coordinador de la operación para articular el asesinato de Miguel en Bogotá. Él dijo que ese dinero procedía de Venezuela. En aquel momento estaba el dictador Nicolás Maduro y sabemos que no se mueve un solo peso, ni absolutamente nada, sin el beneplácito y la coordinación del régimen dictatorial de Maduro”, afirmó Trazona en ABC.

Tarazona también dijo confiar en que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella llegará hasta los autores intelectuales de ese magnicidio.

Vale destacar que Tarazona ha insistido en varias entrevistas que los criminales de La Segunda Marquetalia fueron parte de la autoría material, más no de la intelectual.

“El presidente tiene toda la convicción y la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación. Estoy segura de que, además, con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, vamos a poder determinar quiénes fueron los que decidieron el asesinato de Miguel”, agregó Tarazona en la entrevista con el citado medio español.