¿Escuchó estruendos en el norte de Bogotá durante la madrugada de hoy sábado, 14 de noviembre? Esto ocurrió

Internautas reportaron en redes sociales haber sido despertados en horas de la madrugada de este sábado, 14 de noviembre, por varios estruendos.

SEMANA se contactó con una fuente del Ejército Nacional que le indicó que las detonaciones obedecían a la celebración de un aniversario al interior del Cantón Norte.

Además, se indicó que en medio de esa celebración utilizan sirenas y que una caravana de vehículos también hace parte de esta.

Vale destacar que el Cantón Norte del Ejército Nacional se encuentra ubicado en la calle 106 con carrera 7, localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

Entre quienes se reportaron en X por los estruendos que se escucharon durante la madrugada, el exministro del Interior, Guillermo Rivera.

“A las 5 a. m. se escucharon detonaciones en Usaquén. Pensé que se trataba de juegos pirotécnicos, pero ahora escucho sirenas de ambulancias. ¿Alguien sabe qué sucedió?“, fue el mensaje de Rivera en X.

Otros internautas también indicaron en las redes sociales que escucharon, además de los estruendos, sirenas, generando preocupación.

“Pólvora a las 4:40 a.m. de la madrugada cerca del Cantón Norte y de la Escuela de Caballería durante muchos minutos. ¿Alguien sabe qué es?; ¿Alguien sabe qué pasa en el Cantón Norte en Bogotá? Se oyen múltiples explosiones; nos dejaron sentados del susto, luego sonó una banda de guerra y luego ambulancias. Si fue un acto protocolario, muy mal, la verdad; pues muy lindo, muy todo, pero cómo se les ocurre tirar pólvora a las 4 a. m. durante 15 minutos. Es absurdo. El Cantón queda en medio de un barrio residencial”, fueron algunos mensajes en X.