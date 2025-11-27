Suscribirse

Bogotá

Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

También se conoció lo que hallaron en la habitación del capitán, quien habría matado a otra oficial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 3:38 a. m.
Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata
Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata. | Foto: Colprensa / API

Se conocen nuevos detalles de la trágica muerte de la subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, su pareja, en las instalaciones del Cantón Norte, norte de Bogotá.

Mientras avanzan las investigaciones pertinentes de este caso, Noticias Caracol reveló que había una tercera persona dentro del carro donde sucedieron los hechos en la noche del 26 de noviembre.

Contexto: Tras la tragedia en el Cantón Norte, se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

En la parte trasera del vehículo se encontraba una subteniente del Ejército, quien sería compañera de la víctima y ahora se convirtió en la principal testigo en este hecho que conmociona a la capital.

Esta mujer habría presenciado cuando Zapata sacó un arma de fuego y le disparó en al menos cinco oportunidades a Mahecha, para posteriormente quitarse la vida.

Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar. | Foto: Foto 1: Blu Radio / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, concedió una entrevista al mencionado medio, donde dio a conocer los hallazgos en el carro y en la habitación del capitán.

“Una vez se hicieron las pesquisas, los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía, pues se pudo hacer la verificación de efectivamente encontrar un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, dijo Cardozo.

Contexto: Investigan posible omisión del Ejército por caso de oficial que fue asesinada, al parecer, por su expareja en el Cantón Norte

Según el medio televisivo, estas dos armas más eran al parecer propiedad de Zapata y que no corresponderían a la dotación oficial que da el Ejército a sus miembros.

El comandante del Ejército fue enfático en mencionar los procesos psicológicos que enfrentan los oficiales antes de la incorporación, durante y después de ya pertenecer a la institución.

“En los procesos de incorporación todos los soldados, los oficiales y los suboficiales pasan por un tamizaje de sanidad. Dentro de ese tamizaje de sanidad, pues está la parte de psicología. Esas personas ingresan a la institución pasando esos filtros y posteriormente una vez se encuentran dentro de la institución hay departamentos de psicología en las unidades y también tenemos una línea de defensa de la vida, es el número 234 que funciona las 24 horas por si una persona siente que está inestable emocionalmente o necesita ayuda, se cree vulnerada”, detalló Cardozo en la entrevista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el país donde Maduro podría exiliarse tras la presión de EE. UU.: “Es el lugar perfecto para él”

2. Valentina Taguado confesó si le gusta Claudia Bahamón y reveló la verdad de su vínculo: “La amo”

3. Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

4. Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

5. Violeta Bergonzi respondió a las críticas tras ganar MasterChef Celebrity y dio contundentes palabras

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cantón militarEjército Nacional

Noticias Destacadas

Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata

Se revelan nuevos detalles de la muerte de oficiales en el Cantón Norte de Bogotá; había una tercera persona dentro del carro

Allí viven habitantes de calle. Dicen que hay restos humanos.

Descubren apartamento subterráneo secreto en Bogotá: viven habitantes de calle y hay cuchillos y objetos ocultos

La experiencia “Tesoros del Jardín” busca dar voz y contexto histórico a lugares emblemáticos de sus instalaciones.

Jardín Botánico hace novedosa propuesta navideña en Bogotá; tendrá siete estaciones temáticas: conozca cuándo empieza

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.