Investigan posible omisión del Ejército por caso de oficial que fue asesinada, al parecer, por su expareja en el Cantón Norte

La Procuraduría abrió indagación disciplinaria por los hechos que han generado conmoción en la capital del país.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 7:57 p. m.
La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a una presunta omisión que habría existido al interior del Ejército Nacional sobre las denuncias que, al parecer, hizo la subteniente del Ejército, María Camila Mora, contra el capitán Pablo Masmela, quien la habría asesinado en las instalaciones del Cantón Norte, norte de Bogotá.

La indagación se abrió horas después de que el capitán Masmela habría asesinado a la mujer al interior de un vehículo ubicado en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería del Cantón Norte, y, supuestamente, después atentó contra su propia vida. El hecho dejó a las dos personas muertas.

SEMANA conoció un documento de cuatro páginas firmado por la procuradora delegada para la Fuerza Pública, María Paola Suárez, en el que dijo que “la información conocida se puede inferir una posible omisión en la toma de medidas en relación con quejas o situaciones de violencia de género, cuestión que pudo haber generado el homicidio de un militar a su compañera y su posterior suicidio”.

La Procuraduría verificará si la subteniente María Camila Mora radicó algún tipo de denuncia o queja por violencia de género, la atención que le brindó el Ejército a su caso y quién estuvo a cargo de recibir esa información que hoy deja dos personas muertas en una instalación militar.

El Cantón Norte Batallón de Infantería ahora deberá entregar información relacionada con la muerte de los dos oficiales, como los documentos que los identifican, las unidades a las que estaban adscritos, la existencia de quejas de cualquiera de los implicados y la atención brindada a los fallecidos.

El ente de control también solicitó “escuchar en diligencia de declaración a las personas que tengan conocimiento de los hechos objeto de investigación, esto es, fallecimiento de los dos oficiales en el Cantón Norte”.

Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Militares e Inspección General del Ejército deberá entregar los informes que se han emitido por la muerte de dos oficiales del Ejército que ocurrió en el Cantón Norte.

La Procuraduría espera que en las próximas horas el Ejército informe si tienen algún tipo de investigación contra los militares del Ejército, por el caso del fallecimiento, y si detectaron algún tipo de omisión en la activación de las rutas de violencia de género.

