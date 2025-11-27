Tras la tragedia en el Cantón Norte, se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

Hay conmoción en Colombia por cuenta de lo acontecido en plena sede militar del Cantón Norte, ubicada en Bogotá. En la noche del 26 de noviembre de 2025 se escucharon disparos dentro de la institución castrense, alertando a los uniformados, varios de ellos en formación.

Al llegar al lugar de los disparos se encontraron a dos personas muertas dentro de un vehículo gris. “Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”, informó el Ejército Nacional a través de su cuenta en X.

“En el marco de la colaboración armónica con las diferentes instituciones, reiteramos nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho. #PatriaHonorLealtad”, agregó el Ejército.

A su turno, Edward Vargas, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló: “A través de la señal de radio llaman para informar de un hecho al interior de esa instalación. La patrulla llega al sitio y encuentra dos cuerpos al interior de un vehículo”.

El hallazgo se produjo tras escuchar varias detonaciones. | Foto: Foto 1: @NoticiasRCN / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

Según se conoció, el oficial fallecido fue identificado como Pablo Andrés Masmela Zapata, capitán del Ejército Nacional que ya había culminado los cursos obligatorios para ascender a mayor. Tras 15 años en la institución, aguardaba su ascenso y traslado al departamento del Huila. La mujer, por su parte, fue identificada como María Camila Mora Mahecha, subteniente del Ejército que, al parecer, llegó a Bogotá proveniente del Fuerte Militar de Tolemaida, donde estaba adelantando un entrenamiento. Llevaba siete años en el Ejército, específicamente en una unidad de aviación militar.

Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar. | Foto: Foto 1: Blu Radio / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

Esa noche tenían previsto asistir a un concierto de reguetón en Bogotá, al parecer en calidad de amigos y tras haber sostenido una relación, pero los ánimos se subieron una vez coincidieron dentro de un vehículo Renault gris que estaba parqueado dentro del Cantón Norte y que era propiedad de ella. El capitán Másmela, según trascendió, le disparó con su arma de dotación en varias oportunidades y luego atentó contra su propia integridad. Ambos fallecieron.