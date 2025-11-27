Una verdadera tragedia se presentó en la noche de este miércoles, 26 de noviembre, al interior de las instalaciones del Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá. Dos oficiales del Ejército Nacional fueron encontrados muertos en un vehículo particular.

De acuerdo con las primeras informaciones que se han conocido, todo parece indicar que un oficial habría disparado en contra de una teniente, quien sería también su pareja, y luego se quitó la vida.

El hecho está siendo materia de investigación. | Foto: Getty Images

Por medio de un comunicado, la institución precisó que el hallazgo se produjo después de que se escucharan algunas detonaciones, lo que alertó a los uniformados que estaban en el complejo militar y, al llegar al sitio, se encontraron con la lamentable escena de los dos cuerpos.

“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”, informó el Ejército.

Pocos minutos después del hallazgo, se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que se desencadenó este trágico hecho. | Foto: Getty Images

Además, el Ejército precisó que fueron activados los protocolos institucionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a las familias de los dos oficiales encontrados sin vida en el vehículo particular.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este acontecimiento y envía un mensaje de solidaridad y condolencias a familiares y amigos”, cerró el comunicado de la institución.

Por el momento, se desconocen por completo los motivos por los que se desencadenó este trágico hecho, por lo que las autoridades están recopilando la información necesaria para establecer con precisión lo que pasó en el vehículo que se encontraba al interior del Cantón Norte.