En extrañas circunstancias que todavía son materia de investigación, dos oficiales del Ejército fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo particular que estaba en el Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá.

Los disparos fueron los que alertaron a los demás uniformados que estaban en el complejo militar y, cuando llegaron, se encontraron con la triste escena. Esto ocurrió durante la noche de este miércoles, 26 de noviembre, y poco a poco se han ido conociendo más detalles.

Capitán Pablo Masmela y subteniente María Mora. | Foto: Ejército Nacional

Las autoridades identificaron a los dos oficiales como el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora. Al parecer, los dos tenían una relación sentimental, pero se desconoce si ya la habían terminado.

Sobre la mujer se conoció que era del fuerte militar de Tolemaida, Melgar, allí estaba en reentrenamiento. Sin embargo, se encontraba en Bogotá, que había pedido un permiso para asistir a un concierto.

La subteniente llegó a la escuela de infantería, donde el capitán Masmela, quien llevaba cerca de 15 años en la institución, estaba haciendo el curso para mayor.

Al parecer, los dos se encontraron en el carro gris donde, supuestamente, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó, matándola en el sitio. Segundos después, él mismo se disparó y acabó con su propia vida. Todo habría ocurrido hacia las 8:30 de la noche.

Esta foto sería la última que se tiene de las dos víctimas. | Foto: Blu Radio

Un dato importante y revelador es que, al parecer, el capitán fue quien citó a la subteniente al vehículo, por lo que ella llegó acompañada de otra persona, quien sería otro subteniente del Ejército. Él habría sido testigo de todo, es la pieza clave para saber qué fue lo que pasó.

La emisora Blu Radio dio a conocer una foto en la que se ve a las dos víctimas en una escalera negra, supuestamente estarían dentro del Cantón Norte.

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron al oficial a cometer el crimen y quitarse la vida. No obstante, por medio de un comunicado, el Ejército precisó que obedeció a temas personales, por lo que se especula que estaría vinculado a la relación que llevaban.

Las investigaciones ya se están adelantando y se intenta esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó al interior del vehículo que estaba en el complejo militar.