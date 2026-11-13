Descubren dos casinos clandestinos manejados por ciudadanos eslovenos en Bogotá: dejaron millonarias pérdidas

La Secretaría Distrital de Seguridad, en coordinación con otras entidades, intervino dos establecimientos que funcionaban como casinos clandestinos en Bogotá y que, presuntamente, llevaban más de un año operando bajo la fachada de bodegas.

Hasta 60 habitantes de calle se escondían bajo un puente de Bogotá: así fue la intervención de autoridades

De acuerdo con la información entregada por la entidad, en estos lugares se realizaban apuestas ilegales en diferentes modalidades, como póker, blackjack, ruletas, tragamonedas y mesas de pool. Incluso, algunos días los establecimientos permanecían abiertos durante 24 horas.

La operación fue identificada previamente por la Secretaría de Seguridad, que adelantó labores de reconocimiento en el territorio para ubicar negocios que, al parecer, explotaban ilegalmente los juegos de suerte y azar. Tras recopilar la información, se coordinó una intervención con las autoridades competentes.

En total, participaron 50 personas de la Policía Metropolitana de Bogotá, las secretarías de Seguridad y Hacienda, Migración Colombia y Coljuegos. Durante las inspecciones, los dos establecimientos fueron sellados. Asimismo, fueron capturadas tres personas, entre ellas dos ciudadanos de nacionalidad eslovena.

En uno de los lugares, las autoridades encontraron que la administración estaba a cargo de ambos extranjeros, de 68 y 47 años, quienes habrían llegado a Colombia en 2024. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades por el presunto delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Según la Secretaría, este delito contempla posibles condenas de entre seis y ocho años de prisión, además de sanciones económicas que pueden oscilar entre 500 y 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

También se incautaron 40 máquinas tragamonedas, una ruleta, cuatro mesas de casino, 50 computadores y 13 televisores. Asimismo, se encontraron 1.450 botones para máquinas, 18 tarjetas board, 13 pantallas electrónicas y otros componentes, para un total de 1.568 elementos. A esto se suman ocho celulares y la verificación de 12 códigos IMEI.

La intervención permitió identificar que los establecimientos no solo servían para realizar apuestas, sino que también almacenaban equipos y piezas destinados al ensamblaje y adecuación de máquinas tragamonedas.

Puestos de tinto ocultaban una red ilegal: así cayó V-For; uno de los criminales fue encarado por De La Espriella

Por su parte, Migración Colombia iniciará un proceso sancionatorio contra los dos ciudadanos extranjeros por presuntas irregularidades en su permanencia en el país. De acuerdo con la entidad, podrían enfrentar una medida de expulsión.

Por su parte, Coljuegos advirtió sobre las consecuencias económicas de estas actividades ilegales. Según sus cifras, durante los últimos cinco años la explotación clandestina de juegos de suerte y azar habría representado una afectación superior a los 78.000 millones de pesos para los recursos destinados al sistema de salud subsidiado colombiano.