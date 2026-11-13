Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció la apertura de la convocatoria pública para contratar las obras de modernización del estadio Atanasio Girardot, el escenario deportivo más emblemático de la ciudad.

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La iniciativa busca transformar su infraestructura y convertirlo en un espacio con mejores condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad para recibir eventos deportivos y culturales de talla mundial.

El proceso fue publicado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y ya cuenta con pliegos definitivos. Las empresas interesadas podrán consultar los requisitos y las condiciones de participación a través de la plataforma Secop II.

Según el mandatario se espera que la adjudicación del contrato se realice a mediados de diciembre, con el propósito de iniciar las obras lo antes posible. Se destacó que el proyecto se ejecutará mediante un esquema de alianza público-pública, que, según explicó Gutiérrez, no implicará endeudamiento para la ciudad ni la entrega de la gobernanza del estadio a un operador privado.

Con esta licitación el Atanasio Girardot contempla varias mejores que supondrán una mejora en la experiencia de los asistentes. Foto: Alcaldía de Medellín

La propuesta contempla ampliar la capacidad del Atanasio Girardot hasta alcanzar los 62.000 espectadores. Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de una nueva tribuna, la instalación de una cubierta y silletería, mejoras en accesibilidad, una pantalla 360 grados, iluminación LED y un sistema de videovigilancia integrado por 350 cámaras.

El proyecto también incluye la adecuación de más de 53.000 metros cuadrados de espacio público y se estima la generación de alrededor de 500 empleos durante la etapa de construcción.

“El mensaje es muy claro: Que se presenten los mejores, y que se lo gane el mejor, en condiciones de absoluta transparencia, para adjudicar el contrato a mediados del mes de diciembre y que las obras puedan iniciar lo antes posible”, afirmó el mandatario de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la convocatoria ha estado acompañada por un proceso de planeación y socialización, en el que se realizaron mesas de trabajo con más de 150 empresas, entre contratistas, proveedores y firmas de interventoría.

Además, se indicó, que se desarrollaron más de 50 jornadas de diálogo con arrendatarios, vendedores, trabajadores independientes, hinchas, organizaciones comunitarias y personas con movilidad reducida.

Gutiérrez señaló que para llegar a esta etapa se adelantaron estudios de suelos, topografía, vulnerabilidad estructural y seguridad humana, así como evaluaciones relacionadas con los estándares de la FIFA, con el fin de cumplir las normativas requeridas.

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También se completaron los diseños estructurales y arquitectónicos, se obtuvo la licencia de curaduría y se estructuró el modelo financiero y el proceso fiduciario para administrar los recursos.

La Alcaldía aseguró que el estadio seguirá siendo 100 % público y contará con un modelo de gestión sostenible. Asimismo, su operación y mantenimiento se financiarían mediante diferentes fuentes de ingresos, entre ellas los partidos de fútbol, eventos, comercio, publicidad y patrocinadores.