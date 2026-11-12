Motociclista intentó evadir un retén y terminó en el suelo tras un bolillazo

En el barrio Buenos Aires de Medellín, lo que era un retén de tránsito tradicional se convirtió en el escenario de un particular caso de intento de burla a un uniformado que terminó frustrado por las autoridades y las puso en el ojo del huracán.

El hecho quedó grabado en una cámara ciudadana y, tras su publicación, se viralizó rápidamente, generando una oleada de reacciones controversiales entre sí.

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La evidencia gráfica muestra el momento exacto en el que un motociclista que iba acompañado de pato intenta evadir el retén protocolario en una noche y, maniobrando hacia los costados de los uniformados, aceleró intentando escapar.

Sin embargo, uno de los agentes de tránsito logró alcanzar su vehículo con el que sería su bolillo, lo que desestabilizó a los motociclistas que, en consecuencia, cayeron al suelo.

Por el momento, la Secretaría de Movilidad de Medellín no se ha pronunciado públicamente sobre este caso, aunque desde el preciso instante en que sucedieron los hechos empezó a ser polémico y, luego, con su viralización en las redes sociales, aumentó el choque de argumentos sobre lo sucedido y el actuar de los agentes.

La reacción de la ciudadanía

En el propio video se evidencia la particular reacción de la ciudadanía que optó por arremeter contra la autoridad y desconociendo la previa acción de los motociclistas.

“Ey, no”, “Eso no se hace”, “No hagan eso” era lo que decían los ciudadanos, en defensa de los motociclistas. La aparatosa caída de los tripulantes de la moto preocupó a los miembros de la comunidad que evidenciaron el hecho.

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En redes sociales, la reacción ciudadana tuvo diferentes matices y, en la línea de los ciudadanos del video, algunos internautas tomaron partido en defensa de los motociclistas; sin embargo, otros se pronunciaron en contra de ellos, defendiendo la labor oficial.

“Para los que dicen ‘no, así no’, ¿cuál era la solución correcta? ¿Dejarlos ir y pedirles a la próxima que, por favor, paren?”, “Paren ante el retén” y “Ve que los gamines no respetan la ley y les salen a deber” fueron los comentarios contrarios.