Ejército frustra atentado con explosivo en contra de un líder social en Antioquia

Integrantes de la Séptima División del Ejército Nacional lograron frustrar un atentado con explosivo del que iba a ser víctima un líder social del norte de Antioquia por parte de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Falsas exportaciones de aceite: la investigación contra el empresario ficha de Gustavo Petro en la zona franca de El Zulia

“En las últimas horas fue localizado y destruido de manera controlada un dispositivo explosivo de alto poder destructivo que integrantes de la alianza criminal entre el Clan del Golfo y la estructura 5 de las disidencias de alias Calarcá habían instalado en la parte posterior de una vivienda perteneciente a un líder campesino”, dijo.

De acuerdo con la información del Ejército, la tropa fue alertada de la presencia de un explosivo y realizaron las verificaciones pertinentes. “Obtuvieron información de inteligencia militar, que daba cuenta de la intención terrorista de adelantar una acción contra la vida y bienes de esta persona. De inmediato se desplegaron todas las capacidades operacionales y en la vereda Guaico, zona rural de Briceño, con técnicos antiexplosivos y un canino, se detectó el artefacto”, sostuvieron.

El Ejército señaló que el explosivo estaba dentro de un cilindro: “El dispositivo explosivo improvisado, que había sido preparado en un cilindro y que contenía más de 20 libras de explosivo de alto poder destructivo, había sido ubicado bajo tierra (para no ser visto) en la parte posterior externa de la casa, tras un muro que colindaba con el patio y la cocina”.

En medio del secuestro de su esposa Nancy Gómez, alcalde de Uribia recordó doloroso hecho: “En ese momento era comerciante”

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Las operaciones militares en la zona se mantienen con el fin de poder hacerle frente al accionar de los grupos armados ilegales que pretenden sembrar el terror.

“Con esta acción, las tropas del Ejército Nacional, neutralizan la amenaza criminal y evitan una acción terrorista contra la población civil campesina de esta zona del norte del departamento de Antioquia. Sobre esta región, la Séptima División ordenó el fortalecimiento del dispositivo de seguridad con el objetivo de seguir afectando las redes logísticas y criminales de los grupos que allí delinquen”, finalizaron.