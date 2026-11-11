Militar fue alcanzado por las llamas durante operativo contra presunto laboratorio de drogas en Chocó

Un momento de tensión se vivió durante un procedimiento de destrucción de un presunto laboratorio de drogas en Chocó.

Un militar terminó envuelto en llamas luego de que una llamarada alcanzara parte de su uniforme.

La emergencia quedó registrada en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y en ellas se muestra cómo el uniformado tuvo que arrojarse al suelo para apagar el fuego.

El episodio ocurrió en Bajo Baudó, donde integrantes de la Fuerza Pública adelantaban la intervención contra una infraestructura atribuida a actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Militar intentó apagar las llamas rodando por el suelo

En las imágenes se observa una estructura que ya se encontraba en llamas y la presencia de varias personas en el lugar.

En medio del procedimiento, el uniformado se aproxima al área y, segundos después, una llamarada alcanza parte de su vestimenta.

La reacción del militar fue inmediata. Al advertir que su ropa estaba prendida, se lanzó al suelo y comenzó a rodar repetidamente sobre la superficie, mientras sus compañeros observaban la inesperada escena.

La maniobra le permitió sofocar el fuego que había alcanzado su uniforme.

La secuencia muestra los momentos de riesgo que enfrentó el integrante de la Fuerza Pública durante la intervención.

Sin embargo, hasta ,las últimas publicaciones oficiales no se ha establecido si sufrió quemaduras.

Habitantes cuestionaron la operación militar

El procedimiento también estuvo acompañado de reclamos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, quienes expresaron su inconformidad frente a la destrucción de la infraestructura

En la grabación se escuchan voces que cuestionan la intervención y la destrucción del supuesto laboratorio.

La difusión del material ha provocado varias reacciones, debido a que este tipo de operaciones evidencia los riesgos que enfrentan los integrantes de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico en el territorio nacional.

El hecho generó un fuerte cuestionamiento sobre el uso de combustible en este tipo de operaciones, ya que había uniformados y otras personas cerca al fuego.