EE. UU. reveló histórico video de ovnis grabado por un militar en 1952: fue analizado por el ‘Project Blue Book’

Una antigua película en color, grabada hace 74 años en Utah, volvió a ser publicada como parte de los nuevos archivos estadounidenses sobre fenómenos aéreos no identificados. Las imágenes fueron captadas el 2 de julio de 1952, cerca de Tremonton, por un militar de la Armada que reportó haber visto varios objetos brillantes en el cielo.

Insólito testimonio del oficial que grabó el desconcertante video del ovni difundido por el Gobierno de EE. UU.

El militar que puso el caso en manos de la Fuerza Aérea

El protagonista del caso fue Delbert C. Newhouse, suboficial jefe de la Armada de Estados Unidos y especialista en fotografía. De acuerdo con uno de los documentos publicados, la Fuerza Aérea lo consideró un testigo “honesto y confiable” y destacó que tenía más de 1.000 horas de experiencia en fotografía aérea.

Newhouse aseguró haber observado entre 12 y 14 objetos reflectantes y los registró con una cámara portátil Bell & Howell Auto Master utilizando película Kodachrome de 16 milímetros.

🇺🇸 | Archivos desclasificados de la Marina de EE. UU. revelaron una filmación de 1952 que muestra objetos luminosos desplazándose en formación cerrada sobre el cielo nocturno de Utah, reavivando el interés público sobre UAP. pic.twitter.com/P1yR25wsHT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 18, 2026

Poco después, entregó la grabación a la Fuerza Aérea. El caso terminó siendo estudiado por el Project Blue Book, programa creado para investigar los reportes de objetos voladores no identificados.

Primero hubo varias explicaciones

Los documentos muestran que los investigadores contemplaron diferentes posibilidades. Entre ellas estuvieron la luz del sol reflejada por aves o globos y hasta un efecto de espejismo.

Sin embargo, las evaluaciones posteriores se inclinaron por otra explicación. Según el expediente, los objetos eran aves marinas que reflejaban la luz solar. Para sustentar esa conclusión, se mencionaron aves identificables y otras películas en las que aparecían aves como puntos luminosos bajo condiciones similares.

Aves, globos y hasta un espejismo estuvieron entre las posibilidades consideradas por los investigadores. Foto: Departamento de Guerra de los EE. UU.

Aun así, la película tenía limitaciones. El registro publicado señala que “el detalle limitado de la película y la falta de puntos de referencia fijos” impedían establecer con precisión la distancia, el tamaño, la altitud o la velocidad de los objetos únicamente a partir de las imágenes.

La película conservada tiene un detalle inesperado

La versión digitalizada publicada ahora tampoco conserva todo el material original. Después del segundo 55 aparecen imágenes que “parecen mostrar una demostración de equipo de costura”, según la descripción oficial.

AARO señala que la presencia de esas escenas “sugiere que el material conservado podría ser una composición o una copia reutilizada”. La agencia, sin embargo, aclara que los registros disponibles no permiten establecer cuándo ni cómo se combinaron esas imágenes.

Además, documentos asociados a la película indican que originalmente estaba acompañada por paisajes montañosos de Idaho, fragmentos que tampoco aparecen en la digitalización difundida actualmente.