En medio del congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) el vicepresidente, José Manuel Restrepo, aseguró que Colombia viene trabajando con Estados Unidos en distintos frentes en las relaciones bilaterales relacionados al sector.

Petro habla de la “drogadicción codiciosa al gas”

Uno de los temas que se está abordando tiene que ver con la conexión energética que se podría dar con Venezuela. Específicamente se refirió al gasoducto Antonio Ricaurte, ubicado en el norte de Colombia, a través del cual se podría importar gas desde ese país.

Restrepo puso sobre la mesa la discusión sobre los requisitos que se deben abordar en esta materia, como por ejemplo las demoras que están teniendo algunas licencias para operar en el país, por lo que dijo que algunos de esos requisitos se deberían revisar.

Asimismo, alertó de los bajos resultados del anterior gobierno en el sector que habrían llevado a que se contemple esta posibilidad por el rezago que se generó.

Por ejemplo, dijo que en el 2025 entró en operación el 1,9 % de la energía que se esperaba y que esa tendencia se vivió en los últimos años. “No tiene ningún sentido no firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo”, alertó Restrepo.

Según explicó, el país no debería perder la oportunidad de explorar hidrocarburos con métodos no convencionales y por eso se va a trabajar en ese frente.

“Colombia tiene la oportunidad de multiplicar por diez el acceso a cobre. Puede hacer de litio, minerales y tierras raras”, explicó Restrepo.

El gas del país podría ser importado desde Venezuela. Foto: El País

El vicepresidente se refirió a estos procesos y por qué en ocasiones pueden demorar más de lo esperado. Mencionó que por ley los licenciamientos deben tardar 90 días, sin embargo, en la práctica pasan hasta 800 días y en una consulta previa se pueden demorar hasta cuatro años, por lo que se registran 42 proyectos de transmisión retrasados.

Según Restrepo, esto tiene relación con el PIB, por lo que en la medida en que haya más energía en el país, ese medidor incrementará porque la correlación es directa entre los dos. Y que para eso se debe tener en cuenta la evolución de la inteligencia artificial, para lo cual la energía cada vez más será indispensable.

Todo eso en medio de la alerta de un posible apagón. La presidenta de Alcogen, Natalia Gutiérrez, habló de ese escenario. Dijo que si eso llega a suceder en el país será responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro por las decisiones que tomó en el sector.