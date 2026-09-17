Petro habla de la “drogadicción codiciosa al gas”

Natalia Gutiérrez, presidente de Alcogen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica) se refirió a los posibles escenarios de apagón en Colombia. “Si nosotros llegáramos a tener un apagón, es el apagón de Petro, no es el apagón de este Gobierno”, aseguró.

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Eln respuesta, el expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje: “Si llegáramos a tener un apagón no sería más que por drogadicción codiciosa al gas porque tienen 8 billones ya en la caja puestos por mi gobierno para comprarle a un millón de familias pobres colombianas sus techos de paneles solares y entonces Acolgen no sería un gremio de seis, sino de un millón de familias generadoras de buena energía y barata; energía que viene de lo que más tenemos que es sol. Pero no se han dado cuenta de que la sequía que viene a asolarnos la produce el consumo de sus propios hidrocarburos adictivos”.

El panorama

El Gobierno nacional anunció un giro inmediato de $ 300.000 millones para el pago de deuda corriente a generadores térmicos, a partir de septiembre de 2026.

De acuerdo con Acolgén, “el sistema eléctrico enfrenta una crisis de liquidez en la cadena de pagos, agravada por el fenómeno de El Niño 2026-2027, que ha reducido los aportes hídricos a entre el 76 % y el 80 % de la media histórica, lo que implica tomar medidas que contribuyan a preservar los recursos energéticos para garantizar la confiabilidad del servicio”.

“Los gremios del sector energético respaldamos el Plan Energía YA, que arranca con la decisión del Gobierno Nacional de destinar 1,5 billones de pesos para proteger el servicio de energía de los colombianos”, agregó Acolgen.

“Este anuncio llega en un momento crítico para el sector. El fenómeno de El Niño está presionando los aportes hídricos y elevando la necesidad de generación térmica, justo cuando la cadena de pagos entre agentes del sector venía arrastrando dificultades estructurales de liquidez. El giro de $ 300.000 millones para deuda corriente con generadores térmicos, primer paso de los $ 1,5 billones asignados, responde a esa urgencia. A la par, el anuncio del pago de los subsidios de energía y gas que vienen otorgando las empresas prestadoras a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 durante 2026, proporciona señales estables respecto a años anteriores”, agregó el gremio.

El plan incluye acciones en tres frentes: liquidez de corto plazo, sostenibilidad financiera estructural del sector y coordinación con gobernaciones y alcaldías para los pagos oportunos de los servicios públicos. En los siguientes pasos es importante asignar recursos para el pago también a los demás generadores, transmisores y comercializadores adeudados, así como implementar mecanismos para atender la deuda acumulada desde la intervención de Air-e.

El fenómeno de El Niño comienza a posicionarse como uno de los principales desafíos climáticos para Colombia en los próximos meses. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que las condiciones asociadas a este evento ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial, antes de lo que se tenía previsto inicialmente.

Según el Ideam, existe un 96 % de probabilidad de que las condiciones de este fenómeno permanezcan durante noviembre y diciembre de 2026, y enero de 2027. Además, los modelos climáticos calculan un 63 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte.

Ante esta situación, el debate sobre la preparación del país no se limita a la cantidad de energía disponible. También involucra la capacidad de las redes eléctricas para responder a periodos prolongados de alta demanda en hogares, comercios e industrias.

Mientras las autoridades y las empresas avanzan en medidas estructurales, los usuarios también pueden reducir la presión sobre el sistema. Una de las recomendaciones es evitar conectar simultáneamente varios equipos de alto consumo en una misma toma, especialmente durante las horas de mayor demanda.

También se aconseja revisar de manera preventiva el cableado de viviendas y establecimientos antiguos, con el fin de mantener estas estructuras en buen funcionamiento. Además, desconectar los equipos que no estén en uso y aprovechar al máximo la iluminación natural.

El uso de sistemas de ventilación y aire acondicionado merece especial atención durante temporadas de temperaturas elevadas. Regular adecuadamente estos equipos puede ayudar a disminuir el consumo sin afectar la comodidad de quienes lo usan.