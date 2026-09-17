El día que EE. UU. mantiene la descertificación por la “incompetencia” del gobierno Petro, el expresidente publica fotos abrazado con Manu Chau

Este miércoles 16 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos mantuvo la descertificación en la lucha de Colombia contra las drogas. Se trata de una decisión que no evalúa el actual gobierno, sino el trabajo que se hizo en esa materia en 2025.

Esto dice EE. UU. sobre el gobierno Petro tras descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

En la nota de prensa, publicada por el Departamento de Estado, se dice así: “El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”.

“Colombia está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella. Sí, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación enérgica de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas. Durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de ‘fracaso demostrado’ del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”, agregó el documento.

Ese mismo día, el expresidente Petro publicó una foto. “Con los compañeros de música y rebeldías de Manu Chao. En otra ocasión les hablaré de lo que conversamos”, dice el mensaje en X.

El exmandatario viajó a Bélgica y ha publicado videos de sus actividades en ese recorrido. Hace unos días, también publicó que estaba en uno de sus conciertos.