No paran las denuncias del gobierno de Abelardo De La Espriella contra Gustavo Petro: la ministra de Cultura, Paola Holguín, destapó millonarias deudas

A menos de dos meses de posesionado, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no para de encontrarse ‘chicharrones’, presuntas irregularidades y deudas que heredó la administración de Gustavo Petro.

Este miércoles, 16 de septiembre, la ministra de Cultura, Paola Holguín, destapó una millonaria deuda que le dejó el gobierno anterior.

Informó que el actual Gobierno heredó una grave crisis fiscal provocada por el gobierno Petro, “además de una enorme deuda, que en el Ministerio asciende a $ 185.482 millones, con corte a agosto de 2026, de los cuales, $ 75.436 millones corresponden a un saldo pendiente con los ganadores de las convocatorias públicas. Desde febrero, cuando se abrieron las convocatorias, el gobierno Petro empezó a girar menos de lo presupuestado”.

Paola Holguín, ministra de Cultura. Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Dijo que el pasado 14 de septiembre, como resultado de un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liberaron $ 40.000 millones con los que se está adelantando un primer pago a los artistas, gestores y organizaciones afectadas.

El gobierno Petro, precisó, abrió la convocatoria del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2026, que hace parte del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas y Culturales (Sinac), el 26 de febrero de 2026 (Resolución 0296).

“Contrario a lo que afirman, esa administración no dejó asegurados los recursos, violando la ley y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que prohíbe asumir o reconocer compromisos financieros que carezcan del respaldo efectivo en el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)”, dijo Holguín.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Por lo anterior, “este Ministerio se vio obligado a suspender la evaluación y la resolución mencionada, teniendo en cuenta que no están disponibles los $ 874 millones para el pago de los jurados, ni los $ 9.000 millones que correspondían a los estímulos”, manifestó la ministra Holguín.

En este sentido, “la Patria Milagro no va a usar la estrategia del gobierno Petro, la de expedir actos administrativos que otorguen estímulos sin contar con el flujo de caja necesario para realizar los pagos, porque eso es engañar a artistas, creadores y gestores”, dijo la ministra.

Y remató: “El gobierno Petro afirma que dejó respaldados los recursos a través de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales. Sin embargo, lo que no le cuenta a la ciudadanía es que no existe el flujo de caja necesario para realizar los pagos de esos compromisos adquiridos. Es mejor la verdad, aunque incomode, que mentir para ganar un vano aplauso y una falsa calma que se convierta luego en frustración y rabia”.