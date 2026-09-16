Andrés Pastrana habla tras insistencia de EE. UU. de descertificar a Colombia por su lucha contra las drogas: “Estamos a tiempo”

El expresidente Andrés Pastrana, clave en la estructuración del Plan Colombia con Estados Unidos cuando fue mandatario de los colombianos, se refirió este miércoles, 16 de septiembre, a la decisión del gobierno norteamericano de mantener la descertificación al país tras evaluar los índices de lucha contra las drogas.

“La corresponsabilidad de Estados Unidos, la recuperación de las Fuerzas Armadas y la Policía y la inversión social fueron bases del Plan Colombia contra el narcotráfico”, expresó Pastrana en sus redes sociales.

De La Espriella anunció nuevos proyectos tras la reunión que sostuvo con Marco Rubio. Foto: SEMANA / Getty Images

A su juicio, “estamos apenas a tiempo para pactar un Plan Colombia 2.0 y recuperar al país de las manos criminales en las que Gustavo Petro lo dejó”.

Pastrana está alineado a la solicitud que le hizo el presidente Abelardo De La Espriella al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su paso por Barranquilla, donde se refirió al Plan Patriota Siglo XXI, una estrategia similar al Plan Colombia que se estructuró en el gobierno del expresidente Pastrana y que le permitió al gobierno de Álvaro Uribe enfrentar con contundencia a la guerrilla de las Farc.

En ese momento, De La Espriella informó que, “le hemos propuesto al señor secretario de Estado de Estados Unidos el Plan Patriota Siglo XXI para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y mantenimiento y operatividad”.

El expresidente Andrés Pastrana. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Colombia, anticipó el presidente, pondrá recursos propios: “Esperamos construir conjuntamente capacidades para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas, pero necesitamos el apoyo y la inyección de Estados Unidos”.

Y es que este miércoles el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la descertificación de Colombia en la lucha antidroga.

“Por la presente identifico a los siguientes países como países de tránsito de drogas importantes o países productores de drogas ilícitas importantes: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela”, dice el comunicado compartido por la oficina diplomática de Estados Unidos.

El incremento de los cultivos de coca en Colombia, la gran preocupación del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: Guillermo Torres / Semana

Además, hubo una nota sobre la llegada al poder del presidente Abelardo De La Espriella.

“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De La Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, dice el comunicado.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella promete enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos con varios frentes, entre ellos, la aspersión aérea.

“La aspersión debe entenderse como una herramienta del Estado para proteger a las comunidades, recuperar los territorios y enfrentar una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales”, dice el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.

La verdadera amenaza —a juicio del MinJusticia— “son los cultivos ilícitos cuando quedan bajo el control de las estructuras armadas: sus rentas financian a las organizaciones criminales que extorsionan, reclutan a menores de edad, desplazan y confinan comunidades, y generan buena parte de la violencia que padecen distintas regiones del país”.