Presidente Abelardo De La Espriella confirmó movimiento clave en la seguridad de Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella resaltó los avances de su administración en materia de cooperación judicial internacional y lucha contra la delincuencia en el continente americano.

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A través de un mensaje público, el jefe de Estado confirmó la firma masiva de órdenes de extradición, calificando este procedimiento como un compromiso prioritario dentro de la agenda de seguridad instituido desde el inicio de su mandato.

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De acuerdo con el balance entregado por el presidente, la administración nacional alcanzó la cifra de 85 extradiciones autorizadas en un periodo de un mes y diez días de gestión. El mensaje se emitió en la Oficina Jurídica de la Presidencia, en la que el presidente precisamente colocaba su firma en los documentos de extradición.

“Sigo firmando sin descanso”: el compromiso del mandatario

En su mensaje, el presidente De La Espriella enfatizó que la aplicación de los tratados bilaterales de extradición continuará ejecutándose sin contratiempos ni dilaciones normativas.

El mandatario sostuvo que la firma de estos requerimientos constituye una herramienta fundamental para golpear la infraestructura del crimen organizado y hacer cumplir los acuerdos judiciales vigentes con países aliados.

En una de las secciones favoritas del pueblo colombiano: la firma implacable de extradiciones.



A corte de hoy vamos en 85 extradiciones en apenas un mes y diez días de gobierno.

Aquí no hay titubeos ni contemplaciones con la delincuencia: sigo firmando sin descanso, honrando… pic.twitter.com/w8zqyMq8Si — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

“Aquí no hay titubeos ni contemplaciones con la delincuencia: sigo firmando sin descanso, honrando con determinación cada uno de los compromisos internacionales”, afirmó el presidente durante la revisión del listado de requeridos.

Las declaraciones buscan transmitir un mensaje de rigor procesal y autoridad frente a las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.

Balance de gestión jurídica y cooperación judicial

Durante la jornada de trabajo, en la que intervino el equipo asesor de la Presidencia, el jefe de Estado confirmó que los trámites de entrega a la justicia internacional mantendrán una dinámica acelerada.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha firmado 85 extradiciones en alrededor de 40 días de gobierno. Foto: Presidencia

La Presidencia reiteró que el uso de los mecanismos de extradición forma parte central de la estrategia antidrogas y anticorrupción impulsada desde la Casa de Nariño.

Finalmente, el mandatario ratificó que la vigencia de la ley y el fortalecimiento de la justicia representan el pilar rector de sus decisiones del Ejecutivo. Las autoridades informaron que las carpetas firmadas pasarán de inmediato a los trámites de notificación y ejecución de traslado a cargo de la Cancillería y los organismos internacionales de policía.