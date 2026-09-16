La vía que priorizará el Gobierno De La Espriella tras el terremoto: así impulsarían las obras en el Pacífico

El Ministerio de Transporte alista una estrategia de respuesta rápida para rehabilitar la red vial del Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto, priorizando el estratégico corredor Buga-Buenaventura, considerado el principal eje logístico y de abastecimiento de la región.

La hoja de ruta del MinTransporte: así acelerarán las obras y mejorarán condiciones para transportadores

La ministra de esta cartera, Elsa Noguera, realizó un recorrido de inspección por las concesiones viales de la zona y, a partir de ello, identificaron los daños dejados por el sismo y planteó el mecanismo jurídico que permitirá intervenir los tramos afectados a la mayor brevedad.

Para agilizar los procesos y no abrir nuevas licitaciones públicas que podrían tardar meses, el ministerio contempla recurrir a la figura jurídica de los decretos de emergencia para adicionar las obras de reparación de manera directa a los contratos concesionados que ya se encuentran operativos en el departamento.

“Queremos que, a través de la herramienta de los decretos de emergencia, podamos incluir otras obras de reconstrucción en estas concesiones”, declaró Noguera.

El ministerio aseguró que este enfoque busca acelerar la recuperación sin perder tiempo en trámites burocráticos y aprovechando la capacidad instalada y la maquinaria que los concesionarios ya tienen desplegadas sobre el territorio.

Un corredor de valor estratégico y nacional

La elección de la vía Buga-Buenaventura como la intervención de mayor prioridad no es casual. Este corredor conecta el interior del país con el puerto marítimo más importante de Colombia en el Pacífico, movilizando entre el 40 % y el 45 % del comercio internacional marítimo nacional.

Este es uno de los corredores viales más importantes del país. Foto: Unión Vial Camino del Pacífico

Además, por este corredor transita el suministro de gas importado que abastece a la regasificadora de la región, por lo que garantizar la transitabilidad de la vía es vital para sostener la seguridad energética y la reactivación económica del país.

“A esta concesión queremos hacerle una adición para que puedan ejecutar, sobre todo, las obras de Buenaventura para recuperar las afectaciones que dejó el sismo”, enfatizó Noguera al resaltar la doble función de carga y abastecimiento de este tramo.

Bogotá busca ponerle fin al desorden en las vías: Alcaldía Galán se alía con motociclistas para promover la seguridad vial

Con esta revisión en campo y este anuncio, el Gobierno De La Espriella busca mitigar el impacto social y económico de la catástrofe en las comunidades del Valle del Cauca, acelerando la rehabilitación vial y devolviendo la normalidad logística a uno de los puntos más neurálgicos del comercio colombiano.