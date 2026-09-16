Contraloría declara impacto nacional por $4.4 billones sobre pagos al Fomag en el fin de la era Petro

Una grave declaratoría de impacto nacional por 4.4 billones de pesos acaba de decretar la Contraloría General por los hechos detectados en la Fiduprevisora, relacionados con pagos del Fondo del Magisterio (Fomag), durante las últimas cinco semanas del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La contralora Jenny Lindo Díaz, delegada para la Economía y Finanzas Públicas, fue la encargada de revelar la compleja situación que hasta este momento no tendría ni soportes ni evidencias identificadas.

La contralora Lindo explicó que desde su despacho se le “solicitó al contralor general de la República, Jorge Eliecer Laverde, declarar como hechos de impacto nacional, lo evidenciado en el incremento de los compromisos y giros realizados durante el gobierno nacional anterior”.

Es decir, esta situación la habría provocado el gobierno del expresidente Gustavo Petro por los movimientos detectados con la Fiduprevisora, relacionados con los pagos al Fondo del Magisterio, justo antes de acabar su periodo presidencial.

Director del Sena pidió seguimiento permanente de la Contraloría

“En Fiduprevisora, esta delegada logró identificar, primero, pagos que se realizaron a proveedores de salud del Fomag por más de 4.4 billones de pesos, sin evidencias ni soportes. Segundo, diferencias presupuestales relacionadas en las liquidaciones de los contratos de la administración del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones)”, advirtió la contralora.

Desde la cuenta de X de la Contraloría también informaron que la delegada de Economía detectó pagos de la Fiduprevisora a diferentes empresas, esto pese a que dichas transferencias habían sido objeto de la revisoría fiscal.

Por eso, la contralora Jenny Lindo también alertó: “Transferencias por encima de los 17 mil millones de pesos a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos y objetados por el mismo revisor fiscal de la Fiduprevisora y que, a pesar de ellos, se realizaron”.

¿Qué es una declaratoria de impacto nacional?

La Contraloría con ese mecanismo administrativo podrá asumir de forma prioritaria e inmediata la investigación detrás de las posibles irregularidades en los pagos al Fomag que podrían estar afectando gravemente los recursos públicos del país.

En esta oportunidad, la Contraloría reveló que ese descalabro podría ser de 4.4 billones de pesos. Por eso, con la declaración de impacto, la entidad podrá actuar de manera más ágil en el avance de las indagaciones, tendrá la disponibilidad de trasladar equipos expecializados contra la corrupción y hasta reforzará la cadena de custodia de la información y las pruebas recolectadas.