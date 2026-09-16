Chuzadas a Marelbys Meza: víctimas piden vincular a la exembajadora Laura Sarabia a la investigación por las interceptaciones a la exniñera

Esta misma semana, la Fiscalía imputó cargos por peculado, abuso de función pública y constreñimiento ilegal en contra de Laura Sarabia, la mano derecha del expresidente Gustavo Petro, que resultó salpicada en el escándalo del polígrafo ordenado a Marelbys Meza, su exniñera.

“Que caiga el que tenga que caer”: habla Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. La exembajadora será imputada este lunes

Aun con la imputación, las víctimas de este caso le pidieron a la Fiscalía vincular a Laura Sarabia al proceso que se adelanta por los mismos hechos, pero en el capítulo de las interceptaciones ilegales de que fueron víctimas Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos exempleadas de la exembajadora.

En criterio de las víctimas, no se pueden separar los procesos, pues de acuerdo con la misma Fiscalía, la orden de Laura Sarabia tenía como objetivo recuperar un dinero que fue hurtado, supuestamente, de su apartamento y establecer quiénes fueron los responsables. Lo que hicieron los policías de las Sijín de Bogotá y la seguridad presidencial fue adelantar todas las actuaciones pendientes para cumplir la orden de la entonces jefe de gabinete.

“En ese orden de ideas, resulta extraño que la Fiscalía haya circunscrito esta investigación solo al acto más débil de la investigación, que es el polígrafo, y no al de las interceptaciones ilegales que todo el país conoce. Es un mensaje a la Fiscalía, un llamado para que tengan en cuenta esta situación”, explicaron las víctimas.

Para las víctimas es importante que la Fiscalía tenga en cuenta que no se trata de hechos diferentes, sino de actividades que se realizaron en distinta forma. En otras palabras, la orden que supuestamente dio Laura Sarabia se cumplió de diferente forma, pero con un único fin.

“Si la Fiscalía considera que la señora Laura Sarabia está hoy sentada como posible imputada, es porque los miembros de la Policía Nacional no actuaron de manera autónoma y, si esa es la teoría de la Fiscalía, lo que sí resulta curioso es que no se haya investigado la actuación del polígrafo y no se haya investigado toda esa actuación que una fiscal de anticorrupción adelantó con cinco radicados que involucran a funcionarios de la Policía”, señalaron los abogados.

El ente acusador advirtió durante la imputación de cargos que Laura Sarabia determinó al coronel Carlos Feria, jefe de la seguridad presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, para que este a su vez usara a los subalternos en el propósito de llevar a Marelbys Meza hasta los sótanos frente a la Casa de Nariño y realizar el polígrafo.

La exembajadora Laura Sarabia sería imputada por el caso de la exniñera Marelbys Meza. Foto: Semana/Colprensa/Presidencia

Laura Sarabia se declaró inocente de los cargos que le fueron imputados. Su abogado, el exfiscal Mario Iguarán, aseguró que podrían estar frente a un caso de una “imputación inflada” al advertir que, como no aceptaron los acuerdos planteados por la Fiscalía, incluyeron el delito de peculado.