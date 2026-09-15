Laura Sarabia no podrá “vender sus bienes”. Las restricciones de la justicia a la exembajadora

“No aceptó los cargos imputados por la Fiscalía”, fue lo último que dijo Laura Sarabia en la imputación de cargos por tres delitos y en el marco de la investigación por las pruebas de poligrafía a Marelvys Meza, en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

“Que caiga el que tenga que caer”: habla Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia. La exembajadora será imputada este lunes

La jueza de control de garantías que impartió legalidad a la imputación de cargos contra Laura Sarabia, le explicó a la exembajadora las condiciones a que estaba sometida tras quedar formalmente vinculada a una investigación a través de esta diligencia. En primer lugar, las restricciones como consecuencia de la imputación.

Las condiciones de la justicia advierten que una persona imputada la cobija en algunas restricciones; la principal, una prohibición para enajenar o negociar bienes que son sometidos a registro. La juez se lo explicó de manera detallada a Laura Sarabia, que ahora, en calidad de imputada, no podrá hacer ningún tipo de negociación con esas propiedades.

“Se le advierte a la señora Laura Sarabia que, a partir de la fecha y dentro de los seis meses siguientes, le está prohibido enajenar o negociar bienes que posea y que sean sujetos a registro, como se indica en el artículo 97 de esta norma procedimental. Pudo entonces advertir el despacho pese al requerimiento del señor apoderado frente a un sorprendimiento que, aunque fue también materia de aclaración por parte de la Fiscalía, se cumplieron los requisitos exigidos por la ley”, señaló la juez.

La juez también le advirtió a la Fiscalía que, luego de impartir legalidad al procedimiento de imputación de cargos, arrancan los términos correspondientes al resto de actuaciones que deberá seguir el ente acusador si desea continuar con el proceso de cara a acusar a Laura Sarabia o precluir la investigación.

“A partir de este momento se activan los términos contenidos en los artículos 175 y 294 del Código de Procedimiento Penal para que proceda bien a formular acusación o incluir la investigación según corresponda. De la misma manera, le hago saber que a partir de este momento se interrumpe el término de la prescripción de la acción penal conforme al indicado en el artículo 290 nuestra normatividad procesal penal”, advirtió el despacho.

Imputación a Laura Sarabia. Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía advirtió que Laura Sarabia usó su poder y cercanía con el entonces presidente Gustavo Petro para someter a Meza a las pruebas de poligrafía frente la Casa de Nariño.