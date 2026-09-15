$50 millones por el responsable del brutal ataque contra perrita en Remedios, Antioquia: así se mueve la búsqueda

La denuncia apenas había comenzado a generar indignación cuando el caso tomó otra dimensión: ahora las autoridades buscan información que permita ponerle nombre y ubicación al presunto responsable.

Gobierno De La Espriella reglamenta la Ley Ángel: actuarán contra el maltrato animal sin esperar heridas visibles

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar al presunto responsable del ataque contra ‘Negra’, una perrita que resultó gravemente herida en el municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño.

El caso se conoció públicamente luego de que un refugio de animales denunciara que un hombre habría atacado en repetidas ocasiones al animal con un machete. Las imágenes difundidas muestran a ‘Negra’ con heridas visibles y dificultades para apoyar una de sus patas mientras intenta alimentarse.

La denuncia generó rechazo entre ciudadanos y organizaciones defensoras de animales, que pidieron la intervención de las autoridades para establecer qué ocurrió y determinar quién sería responsable de las lesiones.

La Gobernación informó que la recompensa será entregada por información precisa que permita ubicar y capturar al presunto agresor. Para recibir datos relacionados con el caso fueron habilitadas las líneas 314 358 7212, 321 394 7094 y la Línea 123 Antioquia.

Mientras avanza la investigación, ‘Negra’ fue trasladada desde Remedios hasta una fundación especializada en Guarne, donde recibe atención veterinaria de alta complejidad y permanece bajo cuidados para su recuperación.

El caso también está siendo revisado por la Fiscalía y la Policía, que adelantan la recolección de elementos que puedan ayudar a esclarecer la agresión. Entre las pruebas que podrían ser tenidas en cuenta están fotografías, videos, testimonios y reportes médicos veterinarios.

Una de las versiones divulgadas por el refugio señala que el presunto responsable sería un trabajador de un establecimiento comercial del municipio. Sin embargo, esta afirmación corresponde a la denuncia ciudadana y deberá ser verificada por las autoridades dentro de la investigación. Hasta el momento, no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de la persona señalada.

El representante a la Cámara Simón Molina también pidió investigar el caso y garantizar la protección del animal. “Un perro herido con machete es un delito. Qué dolor. Hay que investigar, proteger al animal y que el responsable responda”, manifestó.

Ahora, con una recompensa de $50 millones sobre la mesa, el llamado de las autoridades es a quienes puedan aportar información que permita esclarecer el ataque y avanzar en la captura del presunto responsable