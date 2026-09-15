Alias Niche, abatido en Bolívar, había sido el cerebro de acciones terroristas contra la Fuerza Pública

El presidente Abelardo De La Espriella y la Fuerza Pública reportó como un gran golpe la muerte de alias Niche, un peligroso guerrillero del ELN que había sido el cerebro de varias acciones terroristas contra el Fuerza Pública en el sur de Bolívar.

Perfil de alias Niche, cabecilla de la guerrilla del ELN en Bolívar, abatido en operación del Ejército. Foto: Imagen creada con IA Gemini

Niche hacía parte —según inteligencia militar— de la Compañía Simón Bolívar del ELN. De acuerdo con el organigrama militar, este ere el tercer hombre en importancia de la compañía, por encima de él estaban alias Martín y alias Pichón, cabecilla principal.

Sobre la muerte de alias Niche, dijo el Ejército: “En zona rural de Morales, Bolívar, nuestras tropas sostuvieron combates contra integrantes de este grupo armado organizado que comete actos terroristas en la región”.

Añadió el Ejército: “En desarrollo de operaciones militares fue neutralizado alias Niche, señalado como presunto cabecilla de una comisión armada del frente de guerra Darío Ramírez Castro, asimismo fueron incautadas armas y material de guerra”.

Por su parte, el comandante del Ejército, el general José Soto, dijo que: “No vamos a permitir que estos grupos criminales sigan utilizando las armas para intimidar a las comunidades y desafiar la autoridad del Estado. Nuestra ofensiva continuará, con inteligencia militar, precisión y presencia permanente en el territorio”.

Así mismo, indicó el alto mando militar que: “Mi reconocimiento a los soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 9, de @Ejercito_Div1, que estuvieron en la línea de combate. A nuestro soldado profesional que resultó herido durante la operación militar toda mi solidaridad y el acompañamiento del @COL_EJERCITO. Su estado de salud es estable y permanece bajo atención médica”.

En las últimas horas se han ejecutado varios operaciones contra el ELN como es el caso de Niche y del rescate de ocho secuestrados que estaban en poder de la guerrilla en Catatumbo en Norte de Santander. .