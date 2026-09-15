Desapariciones de menores en Bogotá encienden alerta: 538 reportes en seis meses; hay preocupación por trata y explotación sexual

La desaparición de niños, niñas y adolescentes en Bogotá volvió a generar preocupación en el Concejo de la ciudad. Dos concejales pidieron a las autoridades distritales y nacionales revisar el fenómeno de manera integral, ante el aumento de reportes de menores desaparecidos y su posible relación con delitos como la trata de personas y la explotación sexual.

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El concejal Julián Espinosa puso sobre la mesa cifras de la Policía Nacional y Medicina Legal que muestran que, entre 2024 y junio de 2026, fueron reportadas como desaparecidas 6.091 personas en Bogotá. De ellas, 2.391 en 2024, 2.360 en 2025 y 1.340 en los primeros seis meses de 2026.

En ese universo, los menores de edad representan una proporción significativa. En 2024 fueron reportados 774 niños, niñas y adolescentes desaparecidos; en 2025 la cifra llegó a 814 y, hasta junio de 2026, ya se contabilizaban 538 casos.

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Sesión del Concejo de Bogotá, donde genera alerta el número de desapariciones de niños, niñas y adolescentes. Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

Espinosa llamó especialmente la atención sobre las niñas entre los 10 y 17 años. De acuerdo con los datos que presentó, 334 menores de ese rango de edad han sido reportadas como desaparecidas durante los primeros seis meses de este año. Para el concejal, esta cifra debe ser analizada junto con otros indicadores de criminalidad.

Su preocupación apunta particularmente a los 144 casos de denuncias por trata de personas que, según las cifras citadas por el cabildante, representan un incremento del 128 % entre 2025 y 2026. A esto sumó 17 casos de secuestro y 281 víctimas de explotación sexual.

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Explotación infantil. Foto: Defensoria del Pueblo

Espinosa sostiene que estos delitos no deberían ser examinados de manera independiente, pues considera necesario establecer mediante investigaciones de las autoridades si existen conexiones criminales entre ellos.

Por eso pidió a la Fiscalía y a la Policía fortalecer las investigaciones y a la Secretaría Distrital de Seguridad analizar de manera articulada las desapariciones, el secuestro, la trata y la explotación sexual de menores.

“Esto merece acciones de la Fiscalía y de la Policía muy fuertes en materia de investigación”, señaló el concejal, quien calificó las cifras como una alerta para las autoridades.

La concejal Sandra Forero también manifestó su preocupación por la cantidad de casos que han comenzado a hacerse visibles públicamente. Según explicó, en sus redes sociales suele compartir reportes oficiales de personas desaparecidas con el propósito de ayudar a sus familias a encontrarlas. Sin embargo, aseguró que cada vez son más frecuentes las publicaciones de este tipo.

Forero mencionó los casos de jóvenes como Jenny Tatiana Navarrete y Joseph Santiago Santamaría, cuyas desapariciones han sido difundidas para solicitar ayuda ciudadana. A su juicio, la reiteración de estos llamados está generando preocupación entre los habitantes de Bogotá y requiere una respuesta institucional.

Concejal Sandra Forero. Foto: Prensa concejal Sandra Forero

La concejal planteó la realización de un debate en el Concejo para conocer qué está ocurriendo con los jóvenes desaparecidos, cuál es el origen de estos casos y qué respuesta están recibiendo sus familias.

También cuestionó qué hay detrás de las desapariciones en las que los menores eventualmente salen voluntariamente de sus hogares.

Forero advirtió que no se debe descartar ninguna hipótesis y expresó su preocupación por la posibilidad de que algunos casos puedan estar relacionados con procesos de reclutamiento. No obstante, planteó esa posibilidad como una línea que debe ser esclarecida por las autoridades y no como una conclusión apresurada sobre los casos.

Mujeres menores de edad estarían siendo víctimas de explotación sexual en Bogotá, según un recorrido que hizo el concejal Óscar Ramírez Vahos. Foto: Concejal Óscar Ramírez Vahos

El llamado de ambos concejales coincide en un punto: pasar de analizar las desapariciones caso por caso a revisar el fenómeno de manera integral. Mientras Espinosa pide cruzar las cifras de desaparición con las de trata, secuestro y explotación sexual, Forero reclama respuestas sobre las causas de las desapariciones y atención para las familias.

La discusión plantea así un desafío para las autoridades: determinar qué hay detrás de los cientos de reportes de menores desaparecidos, establecer cuántos regresan a sus hogares y en qué circunstancias, y esclarecer si existe alguna relación entre estos casos y otras estructuras o delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes en Bogotá.