Miles de habitantes de Suba continúan esperando el regreso del servicio de agua potable tras el daño registrado en una tubería matriz de la avenida Ciudad de Cali con calle 139.

El Acueducto informó que el restablecimiento será paulatino durante este martes 15 de septiembre, aunque no existe una hora única para todos los sectores afectados.

Modalidad de estafa: suplantan la web de pagos del Acueducto de Bogotá para robar a usuarios

El agua regresará por etapas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) continúa este martes con los trabajos para culminar la reparación de la red matriz afectada.

Según la entidad, una vez terminada la intervención, el suministro comenzará a recuperarse progresivamente.

Los barrios más cercanos a la red principal serán los primeros en recibir nuevamente el servicio, mientras que los sectores más alejados tendrán que esperar a que se completen los niveles de agua en las redes de distribución.

Por eso, aunque la previsión oficial apunta a que el restablecimiento avance durante este martes, no es posible establecer una hora exacta para todos los usuarios.

El restablecimiento del agua en Suba será gradual este martes, mientras continúan las labores de reparación de la red afectada en la avenida Ciudad de Cali. Foto: Acueducto de Bogotá / Getty Images / API / Montaje: Semana

La reparación continúa en la avenida Ciudad de Cali

El daño se presentó en una red matriz ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en Suba.

Durante los trabajos, los operarios retiraron el tramo afectado y avanzaron en la instalación de un nuevo segmento de tubería para reforzar la red.

La intervención se realiza a varios metros de profundidad y ha requerido coordinación con Enel Colombia y la Secretaría Distrital de Movilidad.

Sin embargo, este martes se reportó además un derrumbe durante las obras de reparación, una situación que obligó a los equipos a atender la emergencia en medio de los trabajos.

Por esta razón, el avance de la intervención sigue siendo determinante para conocer el momento en que todos los sectores podrán recuperar completamente el servicio.

Entre los barrios reportados se encuentran:

Villa Hermosa

Las Mercedes

Tuna Baja

Pinos de Lombardía

Tibabuyes

Rincón de Santa Inés

Tuna

Sabana de Tibabuyes Norte

Lombardía

Puerta del Sol

Villa María

El Poa

Costa Azul

La Chucua

Las Flores

Potrerillos

El Acueducto prevé que el restablecimiento avance durante este martes 15 de septiembre, pero será gradual y no existe una hora única para todos los barrios.

Mientras termina la reparación, la EAAB mantiene carrotanques como alternativa de abastecimiento.

¿Bogotá está preparada para enfrentar el fenómeno de El Niño? Gerente general del Acueducto habla en SEMANA

La prioridad es para centros de salud y lugares con alta concentración de personas.

Los vehículos pueden solicitarse a través de la Acualínea 116. La entidad también indicó que los carrotanques están circulando continuamente por la zona afectada, por lo que no necesariamente permanecen en un punto fijo.

La recomendación para los habitantes es hacer un uso racional del agua disponible y priorizar necesidades básicas mientras se completa el restablecimiento.