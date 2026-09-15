Millonaria recompensa por mujer brutalmente asesinada en Venadillo: la mataron mientras planeaba el grado de su hijo

Hasta $50 millones de recompensa fueron aprobados en Tolima para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo, ocurrido en una finca ubicada en zona rural de Venadillo.

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La decisión fue adoptada durante el Comité de Orden Público realizado este 15 de septiembre en el departamento y ratifica la recompensa que había sido anunciada previamente por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Alfredo Bocanegra, secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, aseguró que el crimen no puede quedar impune.

“Para honrar la palabra de nuestra señora gobernadora, se aprobó una recompensa de hasta $50 millones por la información que permita la identificación e individualización de los autores del crimen ejecutado contra la señora María Mercedes Díaz en el municipio de Venadillo”, señaló Bocanegra.

El homicidio ocurrió el pasado 8 de septiembre en una finca de la víctima. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, María Mercedes, de 56 años, había llegado al predio durante la mañana de ese martes para avanzar en los preparativos de un encuentro familiar.

La mujer tenía previsto acompañar a su hijo en su ceremonia de grado universitario y posteriormente reunir a sus familiares en un almuerzo. Sin embargo, esa misma noche fue asesinada dentro de la finca. La familia ha señalado que el ataque habría ocurrido entre las 9:00 de la noche y la medianoche, aunque aún no se tiene exactitud.

Las autoridades hicieron oficial la recompensa para quien tenga información de los responsables. Foto: Indepaz

Según el relato entregado por su hermana, Ana Elvira Díaz Perdomo, María Mercedes habría intentado escapar durante la agresión. La familiar aseguró que la víctima fue atacada con un arma blanca y sufrió graves heridas antes de morir. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía y la Sijín de Ibagué, que deberán determinar las circunstancias del homicidio.

María Mercedes era oriunda de Neiva y hacía actividades relacionadas con el campo, era reconocida como lideresa cultural y había desarrollado proyectos productivos en su finca, entre ellos cultivos de limón y actividades relacionadas con el arroz y la producción de pescado.

Una de las principales incógnitas para sus seres queridos es precisamente la razón detrás del crimen. La familia aseguró que María Mercedes no les había contado sobre amenazas, extorsiones o alguna situación que pudiera hacerles pensar que estaba en peligro.

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Ante la gravedad del caso, la administración departamental insistió en que cualquier persona que tenga información relevante puede entregarla a las autoridades. Bocanegra señaló que una situación como esta podría afectar a cualquier ciudadano, “pedimos que nos ayuden para que los autores de este crimen puedan ser capturados”, manifestó el funcionario.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de María Mercedes y establecer qué ocurrió dentro de la finca. Por ahora, la recompensa de hasta $50 millones busca incentivar la entrega de información que permita avanzar con el caso.