Fiscalía pide fallo condenatorio contra implicados en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno

Este martes, 15 de septiembre, tras seis meses de juicio, la Fiscalía General le pidió a un juez de conocimiento de Bogotá que emita un fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por su responsabilidad en el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido el 31 de octubre de 2025 tras una fiesta de Halloween.

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La fiscal de la Unidad de Vida señaló que en la etapa de juicio se logró demostrar la participación directa de los dos acusados en el delito de homicidio agravado, en calidad de coautores.

En sus alegatos de conclusión, la fiscal manifestó que se presentó un caso de extrema violencia contra la humanidad de Jaime Esteban Moreno, a quien los dos agresores atacaron por la espalda sin justificación alguna.

Fiscalía pide fallo condenatorio contra implicados en la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida tras una fiesta de Halloween en la madrugada del 31 de octubre de 2025. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VYB6DHg2im — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

Pese a estar en un estado de vulnerabilidad total en el suelo, Juan Carlos Suárez Ortiz lo siguió golpeando. A esto se le suma el agravante de que el agresor era practicante de artes marciales.

Citando una decena de testigos, entre los que se destaca el amigo de Jaime Esteban, quien lo acompañó en sus últimos minutos de vida, se detalló la continua agresión de la que fue víctima el estudiante de la Universidad de los Andes.

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Entre las otras pruebas citadas para solicitar el fallo condenatorio se encuentran los videos de la discoteca Before Club, donde se encontraba Jaime Esteban departiendo junto a unos amigos; así como las grabaciones de las cámaras de seguridad de la calle que registraron el brutal ataque.

“No se presentó ninguna pelea”

En sus alegatos de conclusión, la fiscal del caso señaló que se demostró la “actuación dolosa” por parte de los dos acusados, que de manera injustificada agredieron a Jaime Esteban mientras caminaba por la calle buscando un transporte para irse a su casa.

Jaime Esteban Moreno aparece en los videos de la fiesta en la que estuvo antes de que lo asesinaran. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Before Club

Las pruebas periciales y técnicas demostraron que los dos agresores intentaron causarle el mayor dolor posible al golpearlo varias veces en la cabeza, pese a los gritos de “pare, pare” del acompañante del joven.

Contradiciendo las versiones iniciales, en el juicio se demostró que no existió una pelea en el interior de la discoteca Before Club en medio de la fiesta de disfraces.

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“Fue una retalización”, señaló la fiscal de la Unidad de Vida al enfatizar que actuaron con un máximo desprecio por la vida e integridad del joven. “Se quisieron tomar la justicia por mano propia”, expresó.

“Nunca se evidenció que realizara (en referencia a Jaime Esteban) una acción que llegara a este inmisericorde ataque”, resaltó la fiscal al poner de presente que los agresores actuaron con violencia extrema.

Fracasó el preacuerdo en el caso del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía acusó a dos jóvenes por el delito de homicidio agravado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oSVhEB2qTI — Revista Semana (@RevistaSemana) February 18, 2026

En su argumentación se destacan dos casos graves. El primer ataque se presentó cuando Jaime Esteban salía con su amigo de la discoteca.

En ese punto, fue golpeado con tal fuerza que cayó al piso. Las cámaras de velocidad indican que los dos agresores regresaron a la discoteca. Pocos minutos después aparecen nuevamente para seguir agrediendo, con más violencia, a Jaime Esteban, golpeándolo en la cabeza mientras estaba en el suelo.

“Se desvirtuó la presunción de inocencia”, concluyó la fiscal del caso.