Nación

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

Las autoridades colombianas están tras la pista de la joven, de nacionalidad venezolana.

Redacción Nación
23 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán
Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán Foto: Pantallazos de video de Noticias RCN.

A inicios de noviembre, el juez 69 de control de garantías ordenó la captura de Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, joven que durante la madrugada del 31 de octubre habría participado en la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.

Ese día, tal como quedó registrado en varios videos, Fernández estaba luciendo un disfraz de color azul y, junto a ella, dos hombres identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro, quienes están siendo judicializados como presuntos autores materiales del crimen.

Destapan mentira que dijo la mujer disfrazada de azul que ahora es buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno: “Está probado”

Ahora, Noticias RCN reveló que la joven, contra quien pesa una orden de captura, estaría escondida en Venezuela, país de donde es oriunda. Al parecer, habría salido de Colombia desde el mes de noviembre.

En la orden de captura expedida por un juzgado de la República, y conocida en exclusiva Noticias RCN, se lee que es buscada por: “Presuntamente ser la determinadora por acabar con la vida del ciudadano Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

Volcán Puracé este martes 23 de diciembre: aumenta la actividad sísmica y ordenan cierre temporal de estas áreas

Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima, y provocó accidente: en video quedó registrado todo

Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: contó lo último que le dijo y reveló amenazas

Habló mamá de Jaime Esteban Moreno: entre lágrimas, recordó lo ocurrido; “El corazón está partido, el alma no es igual”

Padre de Jaime Esteban Moreno hizo fuerte revelación sobre estado de ‘shock’ de la madre del universitario: “Está deprimida”

Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.
Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

A la mujer la buscan las autoridades colombianas para que responda ante la justicia por el delito de homicidio agravado.

A propósito, recientemente habló en el diario El Tiempo Tamara Sulbarán, mamá de la joven, quien aseguró que no ha vuelto a saber nada de su hija.

Según dijo Sulbarán al diario citado anteriormente, un día llegó a su casa y Fernández le dejó un breve mensaje que decía: “‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”.

Por otra parte, la mamá de la joven denunció que haber recibido serias amenazas.

En un chat compartido por El Tiempo, se lee un texto que escribió un supuesto sujeto llamado Juanchito AUC, en el que lanzó una clara amenaza para la familia de Kleidymar Paola.

“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, dice el chat.

En otro mensaje, del 13 de noviembre del año en curso, se menciona: “Entonces, pedazo de basura, ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

