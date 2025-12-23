Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

A inicios de noviembre, el juez 69 de control de garantías ordenó la captura de Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, joven que durante la madrugada del 31 de octubre habría participado en la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.

Ese día, tal como quedó registrado en varios videos, Fernández estaba luciendo un disfraz de color azul y, junto a ella, dos hombres identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro, quienes están siendo judicializados como presuntos autores materiales del crimen.

Destapan mentira que dijo la mujer disfrazada de azul que ahora es buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno: “Está probado”

Ahora, Noticias RCN reveló que la joven, contra quien pesa una orden de captura, estaría escondida en Venezuela, país de donde es oriunda. Al parecer, habría salido de Colombia desde el mes de noviembre.

En la orden de captura expedida por un juzgado de la República, y conocida en exclusiva Noticias RCN, se lee que es buscada por: “Presuntamente ser la determinadora por acabar con la vida del ciudadano Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.

Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

A la mujer la buscan las autoridades colombianas para que responda ante la justicia por el delito de homicidio agravado.

A propósito, recientemente habló en el diario El Tiempo Tamara Sulbarán, mamá de la joven, quien aseguró que no ha vuelto a saber nada de su hija.

Según dijo Sulbarán al diario citado anteriormente, un día llegó a su casa y Fernández le dejó un breve mensaje que decía: “‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”.

Por otra parte, la mamá de la joven denunció que haber recibido serias amenazas.

En un chat compartido por El Tiempo, se lee un texto que escribió un supuesto sujeto llamado Juanchito AUC, en el que lanzó una clara amenaza para la familia de Kleidymar Paola.

“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, dice el chat.

En otro mensaje, del 13 de noviembre del año en curso, se menciona: “Entonces, pedazo de basura, ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.