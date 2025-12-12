Destapan mentira que dijo la mujer disfrazada de azul que ahora es buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno: “Está probado”

Durante la madrugada del pasado 31 de octubre, el universitario Jaime Esteban Moreno fue asesinado en medio de una riña, minutos después de haber salido de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

En varios videos que se viralizaron en las redes sociales se pudo ver la brutal golpiza que recibió Moreno, quien tenía 20 años, a manos de dos sujetos identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro, que están siendo judicializados.

Por ese crimen, el juez 69 de control de garantías ordenó, desde el pasado 3 de diciembre, la captura de una mujer de nombre Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, quien ese día lucía un disfraz de color azul y quien, al parecer, habría participado en el asesinato del universitario de Los Andes.

Tras lo anterior, Francisco Bernate, abogado de la familia del joven asesinado, habló en Caracol Radio. “Es la persona que vemos en los videos vestida de azul, en su condición de determinadora de este lamentable delito de homicidio”.

Sobre el paradero de Fernández Sulbarán, quien es de nacionalidad venezolana, el jurista manifestó que ya van diez días de las autoridades buscándola.

“Nosotros confiamos en que las autoridades la pondrán a disposición y que la Fiscalía también activará los mecanismos internacionales de colaboración para que esta persona pueda comparecer ante los jueces de Colombia”, agregó el jurista en la emisora citada anteriormente.

Así arrancó la persecución del estudiante de la Universidad de los Andes que fue asesinado. Imagen del interior del bar. | Foto: Suministrada

Sobre la presunta participación de la joven en el crimen del universitario, Bernate recalcó que, efectivamente, en varios videos se pudo observar el rol que ella desempeñó en medio del caso. A su vez, el abogado destapó la mentira que les dijo a las autoridades.

“Son los videos en los que todo el país vio, donde podemos ver que ella apunta hacia esta persona y lo motiva a golpearlo. Sumada a su presencia en el lugar de los hechos, sumado a que dio declaraciones falsas a las autoridades sobre su lugar de residencia y a que su condición migratoria en Colombia era irregular. Todo esto está probado y nosotros confiamos en que será puesta a disposición de las autoridades”, señaló el abogado.

En Caracol Radio, Bernate también manifestó que, al día de hoy, no entiende por qué si a Fernández Sulbarán la detuvieron las autoridades el día del asesinato de Esteban Moreno, luego la dejaron libre.

“La Fiscalía dijo que, efectivamente, no era una situación relevante y, desafortunadamente, la dejó en libertad; al momento no hay ningún registro migratorio de su salida, como tampoco de su entrada. Una situación absurda. Lo que se sabe es que llevaba como dos meses en nuestro país. Pero insisto, por versiones digamos de investigadores, porque realmente como su ingreso a Colombia fue irregular, pues no tenemos conocimiento de qué estaba haciendo acá, ni desde cuándo”, aseveró el abogado en Caracol Radio.