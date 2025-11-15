Suscribirse

Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: “Pagaron por matar a las niñas”

La mujer se refirió a una delicada situación que viven tras el crimen del joven estudiante de la Universidad de los Andes.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 5:10 p. m.
El crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que fue asesinado a golpes el 31 de octubre, ha dejado, hasta el momento, dos personas capturadas: Juan Carlos Suárez y Ricardo González.

Sin embargo, hay otras dos mujeres que están vinculadas a la investigación y se busca determinar si tienen alguna responsabilidad en lo ocurrido. Una de ellas fue identificada como Kleidymar Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana.

El día de la golpiza, vestía un disfraz azul de Kitana y estaba con los señalados asesinos cuando estos estaban acabando con la vida de Jaime Esteban.

De hecho, según los testimonios que ha mostrado hasta el momento la Fiscalía, Fernández Sulbarán alentó a Suárez para que golpeara a la víctima.

“Es que usted no le dio bien, eso era para que le diera una low kick bien hecha (...) no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más duro”, comentó ella y, segundos después, persiguieron al estudiante y le pegaron puños y patadas.

Por ello, los abogados de las víctimas han dicho que es una de las determinadoras del homicidio y exigen que sea investigada. La mujer fue detenida el día de los hechos, pero a las pocas horas la soltaron.

En las últimas horas, el diario El Tiempo reveló que la Fiscalía pidió que se verifique la situación migratoria de Fernández Sulbarán y se cree un historial extranjero. Al parecer, están analizando si está involucrada penalmente en el caso.

Un aspecto clave que fue dado a conocer por las autoridades, es que la mujer fue a buscar a Ricardo González un día después de que se confirmara la muerte de Moreno. Ella llegó hasta el puesto de comidas rápidas que él atendía, aunque para ese momento el hombre ya había renunciado.

Por ello, se busca establecer qué relación tenían ella y su otra amiga con los dos señalados asesinos, quienes fueron enviados a prisión mientras que avanza en proceso en su contra.

El medio mencionado habló con Tamara Sulbarán, mamá de la mujer que vestía de azul durante la golpiza, y, pese a que no quiso entregar ninguna versión de lo ocurrido, aseguró que están recibiendo amenazas.

“Por favor, les agradezco que no molesten. Respeten. Estamos bajo amenazas. Pagaron por matar a las tres niñas y por mi familia. Déjennos en paz", dijo citada por el diario El Tiempo.

Además, negó que su hija haya salido del país, tal y como se estaba especulando, y hasta comentó que su versión ya se la entregó a la Fiscalía General de la Nación.

El medio citado también aseguró Kleidymar Fernández Sulbarán es conocida en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, ya que allí habría trabajado en un establecimiento comercial.

Además, ella y su familia serían beneficiarios de una ayuda humanitaria que hay para venezolanos en Colombia.

Por el momento, la mujer está vinculada al caso, pero no se ha establecido si tiene alguna responsabilidad en la golpiza que Suárez y González, al parecer, le dieron a Jaime Esteban, la misma que lo llevó a la muerte horas después.

