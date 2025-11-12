Las víctimas por el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, se preguntaron por qué las mujeres que fueron capturadas el día de los hechos quedaron en libertad. Solo quedó capturado Juan Carlos Suárez, el hombre con la cara pintada de rojo.

El otro implicado, Ricardo González, huyó del lugar. Terminó en la ciudad de Cartagena, de donde es oriundo, y donde se entregó a las autoridades. Justamente en las audiencias preliminares en contra de González, las víctimas pidieron la captura de la mujer de disfraz azul.

Se trata de Kleidymar Paola Fernández, una mujer de 24 años, de nacionalidad venezolana que, de acuerdo con Migración Colombia, estaría en condición de ilegalidaden el país. “Una vez consultado el módulo de viajeros del sistema de información misional, no se encontró registro de ingreso a Colombia. Igualmente, el ciudadano no tramitó el PPT, por lo que estaría en permanencia irregular en el territorio colombiano”.

En el expediente que conoció SEMANA se advierte que Fernández fue la encargada de instigar, motivar o promover el segundo ataque en contra de Jaime Esteban Moreno, el que finalmente lo mató, cuando Ricardo González y Juan Carlos Suárez lo golpearon en el suelo de forma violenta.

“Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo mientras la chica del disfraz azul los motiva a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él; la chica de disfraz negro, solo observaba”, dijo el amigo de Jaime Esteban Moreno a la Fiscalía.

Las víctimas, sin decir el nombre, le pidieron a la Fiscalía adelantar las investigaciones y la vinculación correspondiente de Fernández al proceso, procesarla por la conducta que se acomoda a las actuaciones de la mujer el día de los hechos, cuando —según los testigos— insistió en el ataque contra el estudiante de Los Andes.

“Es por eso que pedimos que avancemos en la captura de esta mujer que estaba allí, que desafortunadamente no se dio en su momento, pero ojalá podamos tenerla pronto a buen resguardo y, señora jueza, en nombre no solamente de esta magnífica familia, que me da a mí el honor y la responsabilidad de representarla, sino de colombianos que vivimos esta tragedia, que esta persona tenga una medida cautelar”, solicitó el abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas.

La Fiscalía, en la misma audiencia, advirtió que las dos mujeres están vinculadas al proceso y se trata de establecer el grado de responsabilidad que tienen; en este caso, quizás una instigación o como determinadoras del crimen, un asunto que está por concluirse en el curso de la investigación.

