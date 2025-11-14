Suscribirse

Judicial

Envían a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes

Los representantes de víctimas pidieron que se investiguen a las dos mujeres que habrían “alentado” la golpiza contra Jaime Esteban Moreno.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 11:46 p. m.
Ricardo Rafael González Castro (círculo rojo) es el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes.
Ricardo Rafael González Castro (círculo rojo) es el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes. | Foto: Rama Judicial

Ricardo Rafael González Castro fue enviado en la tarde de este viernes a centro carcelario en medio del proceso penal que se le adelanta por su participación en la golpiza que acabó con la vida del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en hechos registrados el pasado 31 de octubre.

Tras su intervención, que se extendió por ocho horas y media, la jueza sexta de control de garantías de Bogotá determinó que con el fin de proteger a la comunidad y evitar una fuga del procesado, la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía General en contra de González Castro se hace necesaria e idónea.

Contexto: “Yo le hubiera pegado más”: lo que dijo una de las jóvenes al agresor de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

El joven de 22 años se entregó en la mañana del pasado lunes 10 de noviembre ante los agentes del CTI en Cartagena, fue señalado por la Fiscalía General de ser la segunda persona que participó en la agresión contra el estudiante en plena vía pública.

Tras analizar las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General, la jueza de control de garantías aseguró que está plenamente identificada la presencia del joven cartagenero, quien ese día estaba disfrazado con unas orejas de conejo, en la golpiza que inició Juan Carlos Suárez Ortiz.

Los videos del sector y de la discoteca Before Club ubicaron a González Castro en varios momentos. Igualmente, testigos presenciales señalaron que alentó la golpiza e insultó a Jaime Esteban Moreno cuando estaba en el piso y casi inconsciente.

La Fiscalía General le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de dolo. En este punto se señaló que el joven cartagenero, y quien se dedicaba a la venta de perros calientes en el centro de Bogotá, tenía conocimiento del daño que podía generar con su acción.

Ricardo Rafael González Castro, implicado en la golpiza al estudiante de la Universidad de Los Andes.
Ricardo Rafael González Castro, implicado en la golpiza al estudiante de la Universidad de Los Andes. | Foto: Rama Judicial

Estado de indefensión

Para la jueza de control de garantías advirtió que Jaime Esteban Moreno fue atacado en dos oportunidades. Esto pese a estar en total estado de indefensión, puesto que fue golpeado por la espalda y por dos personas que estaban, como señaló la Fiscalía, en estado de ira.

“Es una conducta grave”, precisó la funcionaria judicial. “Se le cegó a una persona de ese derecho fundamental que es la vida”.

Contexto: ¿Quién es la mujer de disfraz azul que las víctimas piden capturar por el asesinato del estudiante de Los Andes?

Igualmente, citó varias pruebas testimoniales que coincidieron en afirmar que al momento de la agresión el estudiante de la Universidad de los Andes solamente intentaba protegerse, pero nunca respondió con la fuerza.

“Él no tenía (en referencia a Jaime Esteban) ningún elemento para defenderse (...) No ejerció ninguna clase de agresión hacia sus victimarios, en ningún momento”, aseveró la jueza.

Cámara de seguridad del Before Club la noche del 31 de octubre, donde se ve a Jaime Esteban Moreno caminar entre la multitud.
Cámara de seguridad del Before Club la noche del 31 de octubre, donde se ve a Jaime Esteban Moreno vestido de rojo entre la multitud. | Foto: Noticias RCN

Finalmente, manifestó que una vez cometido el acto, se fueron del lugar como si nada hubiera ocurrido. Pese a que el caso se dio a conocer por los medios de comunicación, el joven de 22 años se trasladó a la ciudad de Cartagena con el fin de evadir el actuar de las autoridades y se presentó once días después de los trágicos hechos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

2. Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

3. Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

4. Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

5. Bogotá para todos los bolsillos: guía de planes imperdibles del puente de noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Universidad de los andesLocalidad de Barrios Unidoshalloween

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.