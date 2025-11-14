Judicial
Envían a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes
Los representantes de víctimas pidieron que se investiguen a las dos mujeres que habrían “alentado” la golpiza contra Jaime Esteban Moreno.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Ricardo Rafael González Castro fue enviado en la tarde de este viernes a centro carcelario en medio del proceso penal que se le adelanta por su participación en la golpiza que acabó con la vida del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en hechos registrados el pasado 31 de octubre.
Tras su intervención, que se extendió por ocho horas y media, la jueza sexta de control de garantías de Bogotá determinó que con el fin de proteger a la comunidad y evitar una fuga del procesado, la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía General en contra de González Castro se hace necesaria e idónea.
El joven de 22 años se entregó en la mañana del pasado lunes 10 de noviembre ante los agentes del CTI en Cartagena, fue señalado por la Fiscalía General de ser la segunda persona que participó en la agresión contra el estudiante en plena vía pública.
Tras analizar las pruebas documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General, la jueza de control de garantías aseguró que está plenamente identificada la presencia del joven cartagenero, quien ese día estaba disfrazado con unas orejas de conejo, en la golpiza que inició Juan Carlos Suárez Ortiz.
Envían a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/R0N0CDnJmQ— Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2025
Los videos del sector y de la discoteca Before Club ubicaron a González Castro en varios momentos. Igualmente, testigos presenciales señalaron que alentó la golpiza e insultó a Jaime Esteban Moreno cuando estaba en el piso y casi inconsciente.
La Fiscalía General le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de dolo. En este punto se señaló que el joven cartagenero, y quien se dedicaba a la venta de perros calientes en el centro de Bogotá, tenía conocimiento del daño que podía generar con su acción.
Estado de indefensión
Para la jueza de control de garantías advirtió que Jaime Esteban Moreno fue atacado en dos oportunidades. Esto pese a estar en total estado de indefensión, puesto que fue golpeado por la espalda y por dos personas que estaban, como señaló la Fiscalía, en estado de ira.
“Es una conducta grave”, precisó la funcionaria judicial. “Se le cegó a una persona de ese derecho fundamental que es la vida”.
Igualmente, citó varias pruebas testimoniales que coincidieron en afirmar que al momento de la agresión el estudiante de la Universidad de los Andes solamente intentaba protegerse, pero nunca respondió con la fuerza.
“Él no tenía (en referencia a Jaime Esteban) ningún elemento para defenderse (...) No ejerció ninguna clase de agresión hacia sus victimarios, en ningún momento”, aseveró la jueza.
Finalmente, manifestó que una vez cometido el acto, se fueron del lugar como si nada hubiera ocurrido. Pese a que el caso se dio a conocer por los medios de comunicación, el joven de 22 años se trasladó a la ciudad de Cartagena con el fin de evadir el actuar de las autoridades y se presentó once días después de los trágicos hechos.