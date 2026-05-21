El año pasado, un estudiante de la Universidad de Los Andes, identificado como Jaime Esteban Moreno, fue asesinado luego de que dos sujetos le propinaran una brutal golpiza.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de que el joven saliera de una fiesta de Halloween en la calle 64 con avenida Caracas.

El drástico giro que pondría en jaque el caso de Jaime Esteban Moreno, universitario de Los Andes asesinado a golpes en Halloween

Por estos hechos fueron capturados dos sujetos identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro, quienes están siendo judicializados como presuntos autores materiales del crimen.

Entre tanto, una tercera persona que también habría participado en el crimen de Moreno, identificada como Kleidyar Paola Fernández Sulbarán, huye de la justicia. Las autoridades no descartan que haya huido hacia su país de origen, Venezuela.

Ahora se conoció que los dos capturados podrían quedar en libertad durante los próximos días por vencimiento de términos, tal como lo denunció en SEMANA Francisco Bernate, abogado de la familia de la víctima.

“Esta es una situación lamentable para una familia que se ve revictimizada por un suceso como este, para una comunidad que esperaba una respuesta pronta; Es cierto que las investigaciones fueron rápidas, los resultados, rápidos, y sí desmotiva muchísimo ver que, por cuenta de la situación de nuestro sistema judicial, estas personas puedan quedar en libertad“, dijo Bernate en SEMANA.

Crece la indignación por el caso de Jaime Esteban Moreno. El abogado de la familia, Francisco Bernate, advirtió que los acusados del asesinato podrían quedar libres por vencimiento de términos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1vJR5Kiwl9 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026

Tras conocerse que los presuntos asesinos de Moreno podrían quedar en libertad, Jaime Alberto Moreno, papá del universitario, habló en Noticias Caracol. Advirtió lo que podría pasar si eso se llega a dar.

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“Esto es un dolor doble, esto es una revictimización, donde la justicia no logre cumplir con estos términos y donde terminen quedando en libertad los asesinos, porque como lo dice el abogado [Camilo Rincón], si llegan a darles el vencimiento de términos, no vamos a volver a capturarlos y nos quedaremos con una sentencia de papel, porque pues el proceso va a seguir pero sin capturados y sin quien responda por el asesinato de mi hijo”, dijo Moreno en el noticiero citado anteriormente.

Y concluyó: “Se nos hace increíble que sea la justica la que no pueda darnos a nosotros esta tranquilidad que requerimos. Es un derecho a la justicia que tenemos nosotros y eso es lo único que nos mueve para poder cerrar este capítulo horrible que nos tocó vivir a nosotros y que no queremos que nadie más viva”.