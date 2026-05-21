La ANI avanza en una de las obras viales más ambiciosas del país para modernizar el corredor entre Villeta, Guaduas y El Korán, con el objetivo de reducir trancones y mejorar la conexión entre Bogotá y el occidente colombiano.

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Así será la nueva vía con túneles y puentes entre Cundinamarca y Tolima

El corredor vial que conecta a Bogotá con el occidente del país se prepara para una de las transformaciones más ambiciosas de las últimas décadas.

La modernización del tramo Villeta–Guaduas–El Korán, impulsada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Con esta obra se busca resolver históricos problemas de movilidad en una de las rutas más transitadas y estratégicas de Colombia.

La obra hace parte de las concesiones viales de quinta generación (5G), el modelo de infraestructura promovido para fortalecer la conectividad, reducir tiempos de viaje y mejorar la competitividad logística del país.

El proyecto contempla la construcción de dobles calzadas, siete modernos túneles, decenas de puentes y nuevas intersecciones que cambiarán de manera significativa la movilidad entre Cundinamarca, Tolima y otras regiones del centro y occidente colombiano.

La obra busca completar la doble calzada entre Villeta y Guaduas

De acuerdo con la información divulgada por la ANI, la iniciativa incluye la construcción en doble calzada de los 18 kilómetros faltantes entre Villeta y Guaduas.

Además, contempla el mejoramiento de otros cinco kilómetros existentes y la rehabilitación del corredor entre Guaduas y El Korán, que comprende cerca de 58 kilómetros.

#BuenasNoticias🤩Mañana inician socializaciones con comunidades y autoridades locales del proyecto vial Villeta-Guaduas-El Korán🛣️. ¡Conéctate vía streaming y participa! pic.twitter.com/tVMJEpCMkl — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) February 11, 2025

Uno de los puntos más relevantes será precisamente la construcción de siete túneles modernos y 49 puentes vehiculares, así como cinco puentes peatonales e intersecciones estratégicas en sectores como El Cune, Ruta 50 y San Martín, según ha informado ANI.

Estas obras buscan reducir los cuellos de botella que históricamente han afectado el tránsito en esta zona montañosa del país.

La importancia de esta megaobra va más allá de la movilidad regional. El corredor hace parte de la conexión entre Bogotá y Medellín, además de integrarse con rutas que conducen hacia el Magdalena Medio y los puertos del Caribe.

Por esta razón, el proyecto es considerado clave para el transporte de carga y el abastecimiento nacional.

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La ANI ha explicado que la modernización permitiría reducir hasta en una hora los tiempos de desplazamiento entre Villeta y El Korán, algo que tendría impacto directo tanto en viajeros como en el sector logístico.

Actualmente, este trayecto suele registrar congestiones prolongadas, especialmente durante temporadas vacacionales y puentes festivos.

El tramo Villeta–Guaduas ha sido durante décadas uno de los puntos más complejos de la conexión vial entre Bogotá y Medellín debido a la geografía montañosa de la cordillera Oriental.

Las curvas pronunciadas, las pendientes y la limitada capacidad de la vía han generado problemas recurrentes de movilidad y accidentalidad.

Desde hace varios años, la ANI había identificado este corredor como una de las piezas pendientes para completar la doble calzada continua entre el centro del país y Antioquia.

La nueva infraestructura entre Cundinamarca y Tolima promete mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje en uno de los corredores más transitados del país. Foto: Foto: X @ANI_Colombia

De hecho, estudios y diseños anteriores llegaron a contemplar hasta 16 túneles en distintas fases del proyecto, aunque la estructuración actual prioriza siete túneles principales dentro del trazado definitivo.

La inversión estimada ronda los 7 billones de pesos y el proyecto será desarrollado mediante el modelo de Asociación Público-Privada (APP).

Bajo este esquema, la empresa concesionaria no solo ejecutará las obras, sino que operará y mantendrá el corredor durante varias décadas.

El cronograma preliminar contempla aproximadamente un año de preconstrucción, cinco años de obras y una etapa posterior de operación y mantenimiento que podría extenderse hasta completar cerca de 29 años de concesión.

Algunas de las intervenciones principales estarían listas entre 2030 y 2031.