Con un mensaje que mezcla pedagogía, deporte y prevención, Bogotá puso en marcha ‘La selección de las vacunas’.

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Es una estrategia que busca aumentar la cobertura de inmunización y recordar que completar los esquemas sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger la salud pública.

El fútbol inspira la nueva estrategia de vacunación en Bogotá

Bogotá decide llevar la vacunación al terreno simbólico del deporte, con una narrativa inspirada en el fútbol y el lenguaje de las grandes competencias internacionales.

La estrategia busca conectar emocionalmente con la ciudadanía y reforzar el mensaje sobre la importancia de completar los esquemas de inmunización en toda la ciudad.

Fue presentada por el Distrito en mayo de 2026, utilizando conceptos asociados al trabajo en equipo, la prevención y la preparación para transmitir una idea sencilla.

Es decir, así como ningún equipo sale a competir sin estar completo, la población tampoco debería enfrentar riesgos sanitarios sin contar con todas las vacunas necesarias.

La campaña busca transformar un mensaje médico tradicional en una conversación cercana, cotidiana y reconocible para la ciudadanía.

El enfoque creativo aparece en un momento clave para la salud pública.

La campaña de la Secretaría de Salud busca incentivar la vacunación gratuita y fortalecer la prevención en Bogotá. Foto: Foto: X @SectorSalud

Una estrategia para recuperar la confianza en la vacunación

Las autoridades distritales han insistido en que, después de varios años de disminución en las coberturas de vacunación en distintos grupos poblacionales, es necesario recuperar la confianza y fortalecer la cultura de prevención.

Por ello, la campaña no se limita únicamente a informar sobre puntos de atención o disponibilidad de biológicos, sino que intenta generar identificación ciudadana alrededor del cuidado colectivo.

Desde la Secretaría Distrital de Salud se ha reiterado que las vacunas continúan siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades transmisibles y evitar brotes epidemiológicos.

En Bogotá, la estrategia pone especial atención en vacunas contra influenza, fiebre amarilla, sarampión, rubéola, Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras.

La campaña también busca enviar un mensaje de corresponsabilidad social.

El Distrito recuerda que la vacunación no protege únicamente a quien recibe la dosis, también contribuye a disminuir cadenas de transmisión y fortalece la protección comunitaria, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

Bogotá insiste en la necesidad de mantener altas coberturas para reducir riesgos de reaparición de patologías que habían permanecido controladas durante años.

Las autoridades sanitarias han advertido que los esquemas incompletos siguen siendo uno de los principales desafíos en salud pública.

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La Secretaría Distrital de Salud confirmó que la aplicación de vacunas continuará siendo gratuita y estará disponible en más de 200 puntos habilitados en la ciudad para toda la población priorizada.