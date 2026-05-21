La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que ocho de las 13 órdenes impartidas al Fomag presentan incumplimientos, especialmente en la red nacional de prestadores de servicios.

La entidad alertó que las fallas ponen en riesgo la atención de más de 830.000 maestros, pensionados y familiares afiliados al sistema.

MinSalud confirma millonarias inversiones para San Andrés y Providencia: hospital de segundo nivel recibirá $90 mil millones

Según el organismo de vigilancia, ocho de las 13 órdenes impartidas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) presentan incumplimientos.

El hecho se presenta especialmente en temas relacionados con la red nacional de prestadores de servicios de salud.

La Supersalud aseguró que las principales fallas detectadas afectan directamente la capacidad del sistema para garantizar atención médica oportuna y efectiva a los docentes y sus familias.

La entidad calificó la red de prestadores como un componente “vital” dentro del modelo de atención, debido a que de ella depende la prestación real de consultas, procedimientos, medicamentos y servicios especializados.

Es importante recordar que en septiembre de 2025 la Superintendencia impuso una medida cautelar tras identificar riesgos en la operación del nuevo sistema de salud de los maestros.

La #Supersalud avanza en la auditoría integral al modelo de salud del #FOMAG y evidenció incumplimientos en 8 de las 13 órdenes impartidas en la medida cautelar a #Fiduprevisora. La prioridad es garantizar la atención oportuna de más de 800.000 usuarios, fortalecer la red de… pic.twitter.com/Q9kT4en8VA — Supersalud (@Supersalud) May 21, 2026

Dicha operación se había implementado desde mayo de 2024, con el impulso del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La medida cautelar fue prorrogada en diciembre de 2025 y permanecerá vigente hasta el 23 de diciembre de 2026 o hasta que desaparezcan las causas que motivaron la intervención de la Superintendencia.

Entre las preocupaciones del ente de control aparecen deficiencias en la cobertura territorial, demoras en la atención y dificultades para garantizar continuidad en los tratamientos.

Esto, teniendo en cuenta que Fomag tiene a cargo la atención en salud de más de 830.000 personas, entre docentes activos, pensionados y familiares afiliados al sistema.

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió incumplimientos del Fomag en ocho de las 13 órdenes impartidas sobre el sistema de salud de los maestros. Foto: Foto: X caracolradio

Supersalud advierte desarticulación en los servicios

La revisión también identificó problemas en la articulación entre IPS, operadores farmacéuticos y gestores encargados de ejecutar los servicios contratados.

La alerta se produce en medio de crecientes reclamos de docentes en distintas regiones del país.

En los últimos meses, sindicatos y usuarios han denunciado retrasos en citas médicas, barreras para acceder a especialistas y dificultades recurrentes en la entrega de medicamentos.

La Superintendencia señaló que las órdenes impartidas buscaban corregir riesgos identificados previamente en el funcionamiento del modelo de salud del magisterio.

Sin embargo, el avance parcial en el cumplimiento mantiene bajo vigilancia al Fomag y a las entidades responsables de la operación del sistema.

El modelo actual comenzó a operar en mayo de 2024 bajo la administración de la Fiduprevisora, luego de que el Gobierno eliminara el esquema anterior basado en operadores regionales.

Desde entonces, el sistema ha enfrentado cuestionamientos por problemas administrativos, financieros y de capacidad operativa.

Fomag ha informado sobre pagos millonarios a clínicas, hospitales y laboratorios para sostener la atención de los afiliados.

Nueva EPS promete normalizar el 97 % de los problemas en entrega de medicamentos: hará acuerdos con Cafam, Disfarma y Colsubsidio

Sin embargo, los organismos de control mantienen la preocupación sobre la efectividad real de la red contratada y la garantía del servicio en varias zonas del país.

La Supersalud reiteró que continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de las órdenes y advirtió que la estabilidad de la red de prestadores resulta fundamental para evitar mayores afectaciones a millones de usuarios vinculados al sistema de salud del magisterio.